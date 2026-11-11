Šestnáctiletý chlapec z Karlových Varů si vlastnoručně postavil krásný dům. Vyšel ho na 450 000 Kč

Když byl Radek malý, s kamarády stavěl bunkry v lese a později začal přemýšlet, jak by si jednou mohl pořídit skutečné bydlení. Inspiraci našel na internetu, kde objevil malé domy na kolech. Rodiče ho podpořili a poskytli mu peníze, které mu spořili na budoucnost. Radek jim ale musel nejprve předložit plán, aby věděli, do čeho investují.
Stavěl převážně vlastníma rukama. Pomáhal mu otec, který pracuje ve stavebnictví, další postupy se učil z YouTube a při brigádách. Původně počítal s tím, že bude hotovo za několik měsíců. Nakonec mu první domek zabral přibližně tři roky. Vzniklo plnohodnotné bydlení na podvozku starého přívěsu z traktoru, s kuchyní, koupelnou i místem na spaní. Celková investice vyšla na zhruba 450 tisíc korun.
„Co jsem neuměl, to jsem si osvojil. Prakticky jsem se za pochodu učil z vlastních omylů, třeba při obkládání koupelny jsem udělal chybu, takže pak jsem strávil tři dny vysekáváním špatně nalepených obkladů," popsal Radek pro Novinky.cz.
Jak to v domečku vypadá, můžete vidět ve videu, kterým vás provede sám tvůrce:
Dnes staví další domy a řemeslem se živí
Radek celý postup natáčel a zveřejňoval na internetu. Zpočátku nečekal, že by jeho videa mohla někoho zajímat. Zájem ale rychle rostl a dnes ho najdete například na Instagramu pod profilem @muj_domecek.
V současnosti má za sebou tři malé domky, živí se truhlařinou a spolupracuje také s otcem na stavbách pro další zájemce. První tiny house mu tak otevřel cestu k vlastnímu podnikání. Zároveň ukazuje ostatním mladým lidem, jak se do podobného projektu pustit a co všechno stavba svépomocí obnáší.
Jak se mu v něm žije dnes
Svůj malý dům neopustil ani poté, co se z něj stal úspěšný projekt. V reportáži TV Nova z ledna 2026 ukázal, jak se mu v něm žije. Na zhruba 24 metrech čtverečních má obývací část, kuchyň, pracovnu, koupelnu a spací prostor v podkroví. Společnost mu dělá kocour Jamal.
Radek přitom nezastírá ani nevýhody takového bydlení. V zimě může být v malém domku chladno, v létě se naopak rychle přehřívá a člověk musí dobře hospodařit s každým centimetrem. Přesto mu tento způsob života vyhovuje. Z malého kluka, který si chtěl postavit vlastní bunkr, se stal mladý řemeslník a podnikatel, jehož práci dnes sledují desítky tisíc lidí.
Zdroje článku: novinky.cz, idnes.cz, irozhlas.cz, cc.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá