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Šestnáctiletý chlapec z Karlových Varů si vlastnoručně postavil krásný dům. Vyšel ho na 450 000 Kč

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Když bylo Radku Pospíšilovi šestnáct let, většina jeho vrstevníků řešila školu, kamarády a první lásky. On měl ale úplně jiný zájem. Chtěl vlastní dům. Na pozemku rodičů v Karlových Varech začal budovat malý domek na kolečkách, takzvaný tiny house. A výsledek je úžasný.
Šestnáctiletý chlapec z Karlových Varů si vlastnoručně postavil krásný dům. Vyšel ho na 450 000 Kč

Šestnáctiletý chlapec z Karlových Varů si vlastnoručně postavil krásný dům. Vyšel ho na 450 000 Kč

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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