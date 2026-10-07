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Johnny Depp proti třem démonickým duchům. Vánoční koleda chystá hercův zábavný návrat

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Vánoční koleda je jeden z těch románů, jejichž adaptace se už pomalu nedají spočítat. Jedná se o natolik známý příběh, že nás u jeho adaptací ani tak nezajímá, co se stane v další scéně, ale jak se to stane, jak to bude zahráno a jak aktuální film pojme notoricky známé postavy. Nový trailer na snímek Ebenezer: Vánoční koleda (Ebenezer: A Christmas Carol) právě tím posledním dost překvapuje.
Johnny Depp proti třem démonickým duchům. Vánoční koleda chystá hercův zábavný návrat

Johnny Depp proti třem démonickým duchům. Vánoční koleda chystá hercův zábavný návrat

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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