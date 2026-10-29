Zemřel Patrick Stewart. Ikoně Star Treku a X-Menů bylo 86 let

Patrick Stewart se narodil 13. července 1940 v Yorkshiru Alfredovi a Gladys Stewartovým. Jeho otec Alfred byl veteránem bitvy u Dunkerku a trpěl posttraumatickou stresovou poruchou, která se projevovala domácím násilím vůči jeho ženě. Patricka Stewarta to v budoucnu motivovalo k tomu, aby byl horlivým zastáncem jak válečných veteránů, tak obětí domácího násilí. Před nepříznivou domácností utíkal k herectví, podle vlastních slov našel bezpečné místo na jevišti, kde se mohl stát někým jiným. Herecká legenda nás opustila ve věku 86 let po boji s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky.
V patnácti letech pracoval v místních novinách, stále se ale ve volném čase věnoval herectví a ve 26 letech se stal členem Royal Shakespeare Company. Divadelní kariéra mu přinesla několik filmových a seriálových rolí, včetně oceňovaného seriálu Já, Claudius. V americkém filmu debutoval jako rytíř Leondegrance a následně se objevil jako Gurney Halleck ve sci-fi propadáku Davida Lynche Duna.
Koncem 80. let přišla nabídka, díky níž si jej fanoušci sci-fi zamilovali mnohem víc než v případě Duny. Ztvárnil totiž kapitána Jean-Luca Picarda v seriálu Star Trek: Nová generace. Jeho Picard byl starší, rozvážnější, přemýšlivější a přirozeně autoritativnější než Shatnerův Kirk a díky svému hlubokému hlasu, výrazu zkušeného důstojníka a rovnováze mezi stoickým velitelem a hrdinou projevujícím nadhled se zařadil mezi nejikoničtější startrekovské kapitány.
Jeho filmová kariéra mezitím nezahálela, objevil se v bezpočtu televizních i celovečerních děl. Zásadní nabídka nicméně přišla kolem roku 2000. Stewart s rolí profesora Charlese Xaviera v připravované komiksovce X-Men váhal, obával se totiž, že díky roli Picarda spadne do škatulky moudrých autorit. Nakonec ale roli přijal a zahrál si po boku svého dlouholetého přítele Iana McKellena. X-Men byli revolučním žánrovým filmem, díky kterému superhrdinský film dokázal, že unese i civilní a psychologickou rovinu.
Obě postavy, Picarda i Xaviera, si ale oblíbil pro jejich laskavost, citlivost a intelekt. V roce 2020 se k jedné z oblíbených postav vrátil v seriálu Star Trek: Picard, Xaviera si po konci x-menovské série zahrál také ve filmu Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Letos jej v ikonické roli uvidíme ještě naposledy v marvelovce Avengers: Doomsday.
Stewart byl oceněn čtyřmi cenami Saturn za ztvárnění kapitána Picarda v Nové generaci a ve Star Trek: Picard a za snímek Logan: Wolverine. Zde si zahrál Xaviera, jehož mysl začíná s věkem povážlivě uvadat. Stewart dokázal svému hrdinovi vtisknout důstojnost, jež se pojí s jeho postavou, i tragédii jeho postupující nemoci. Třikrát byl také nominován na Zlatý glóbus za minisérie Moby Dick a Lev v zimě a seriál Blunt Talk - Plané řeči. Zemřel 29. října ve věku 86 let; v poslední době bojoval s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky.
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Zdroj: The Hollywood Reporter