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Zemřel Patrick Stewart. Ikoně Star Treku a X-Menů bylo 86 let

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Patrick Stewart se narodil 13. července 1940 v Yorkshiru Alfredovi a Gladys Stewartovým. Jeho otec Alfred byl veteránem bitvy u Dunkerku a trpěl posttraumatickou stresovou poruchou, která se projevovala domácím násilím vůči jeho ženě. Patricka Stewarta to v budoucnu motivovalo k tomu, aby byl horlivým zastáncem jak válečných veteránů, tak obětí domácího násilí. Před nepříznivou domácností utíkal k herectví, podle vlastních slov našel bezpečné místo na jevišti, kde se mohl stát někým jiným. Herecká legenda nás opustila ve věku 86 let po boji s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky.
Zemřel Patrick Stewart. Ikoně Star Treku a X-Menů bylo 86 let

Zemřel Patrick Stewart. Ikoně Star Treku a X-Menů bylo 86 let

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 21:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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