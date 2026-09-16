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Ještě ani nezačali tančit a už schytali první ránu. Richard Genzer si ve StarDance nebral servítky

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Do prvního přímého přenosu nové StarDance zbývá ještě několik týdnů, Richard Genzer ale ukázal, že u porotcovského stolu rozhodně nebude nouze o humor. Při představování nové řady si vzal na mušku hned několik soutěžících a největší pozornost věnoval třem známým mužům.
Ještě ani nezačali tančit a už schytali první ránu. Richard Genzer si ve StarDance nebral servítky

Ještě ani nezačali tančit a už schytali první ránu. Richard Genzer si ve StarDance nebral servítky

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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