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Ještě ani nezačali tančit a už schytali první ránu. Richard Genzer si ve StarDance nebral servítkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Do prvního přímého přenosu nové StarDance zbývá ještě několik týdnů, Richard Genzer ale ukázal, že u porotcovského stolu rozhodně nebude nouze o humor. Při představování nové řady si vzal na mušku hned několik soutěžících a největší pozornost věnoval třem známým mužům.
Ještě ani nezačali tančit a už schytali první ránu. Richard Genzer si ve StarDance nebral servítky
Zdroj: nextfoto
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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