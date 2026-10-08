Jedovatá pečárka roste vedle jedlých žampionů a vypadá úplně stejně. Stačí ale přiložit nos a škrábnout nožem

Parkový trávník po vydatném dešti, několik bělavých klobouků v kruhu a houbař, kterému se rozzáří oči, protože v nich vidí žampiony na smaženici. Právě v takové chvíli rozhodují dva úkony, které trvají jen pár vteřin. Stačí přičichnout a hrotem nože škrábnout spodek třeně. Pokud z houby zavane nemocniční chodba a dužnina se okamžitě zbarví do syté žluté, máte v ruce pečárku zápašnou (
Agaricus xanthoderma), kterou starší atlasy znají jako žampion zápašný. Podle České mykologické společnosti jde o nejhojnějšího zástupce jedovaté skupiny pečárek. Nos a nůž ji spolehlivě zastaví ještě před košíkem. O tom, co do košíku smí, ale musí rozhodnout víc znaků. Pečárka zápašná: houba z parků, zahrad i trávníků na sídlišti
Česká mykologická společnost (ČMS) uvádí výskyt od června do listopadu. Na začátku října 2026 jsme tedy v polovině jejího růstového období. Houba osidluje listnaté a smíšené lesy, ale stejně ochotně se objevuje v městských parcích, na zahradách a na trávnících mezi paneláky. Často tvoří početné skupiny nebo takzvané čarodějné kruhy. Místy je velmi hojná.
Proto se tak snadno dostane do stejného košíku jako jedlé druhy. Pečárka lesomilná, oblíbená jedlá houba, roste podle ČMS rovněž od června do listopadu, a to v jehličnatých i listnatých lesích, výjimečně i mimo les. Na lokalitách s výskytem pečárek se tak jedlé i jedovaté plodnice mohou potkat na stejném místě a ve stejném týdnu. Sběrač, který hledá „žampiony“, pak sahá po houbách, jež se zdálky skoro neliší.
Mezi nejčastější záměny patří pečárka ovčí, lesomilná a hlíznatá. Všechny jedlé, všechny žloutnoucí. Odtud pramení celý problém.
Test nosem: dezinfekce místo anýzu
První kontrolu zvládnete bez jakéhokoli vybavení. Pečárka zápašná podle ČMS páchne nepříjemně, fenolově až karbolově. Pach připomíná dezinfekci, starý inkoust nebo lékárnu. Vaření ho navíc zesiluje, takže pánev s takovými houbami se v kuchyni připomene velmi rychle. To už je ovšem pozdě.
Jedlé žloutnoucí pečárky voní úplně jinak. U pečárky ovčí a jejích příbuzných popisuje ČMS příjemnou vůni po anýzu nebo hořkých mandlích, u pečárky lesomilné dokonce „nápadně anýzovou“. Kontrast je dost zřetelný i pro začátečníka:
Pečárka zápašná: ostrý, chemický pach dezinfekce, při tepelné úpravě intenzivnější. Jedlé žloutnoucí pečárky: sladká, kořeněná vůně připomínající anýz nebo marcipán.
Čich má své mouchy. Každý vnímá pachy jinak a mladá nebo podmáčená plodnice může vydávat jen slabou stopu. Podle nás proto nos funguje nejlépe jako první síto. Když zachytí dezinfekci, je hotovo. Když nezachytí nic výrazného, přichází na řadu nůž.
VIDEO Škrábnutí nožem u báze třeně: chromová žluť během vteřiny
Druhý test je vizuálně nejpůsobivější. Poraňte plodnici, ideálně na samé bázi třeně, kde je reakce nejvýraznější. U pečárky zápašné se dužnina okamžitě zbarví do sytého chromového odstínu. ČMS při srovnání s pečárkou lesomilnou výslovně uvádí, že zápašná žloutne v řádu sekundy.
Pro jistotu stojí za to vydržet a sledovat, co se děje dál. Po 10 až 20 minutách přechází žlutá u pečárky zápašné do fialovohnědé, pak do hnědé a po delší době vybledne. Jedlé žloutnoucí pečárky se chovají pomaleji a mírněji. Zbarvují se méně sytě a jejich žluť přetrvává.
Znak Pečárka zápašná Jedlé žloutnoucí pečárky Rychlost žloutnutí okamžitá, v řádu sekundy pozvolná Odstín sytě chromově žlutý bledší žlutá Po 10 až 20 minutách fialovohnědá, pak hnědá, nakonec bledne žlutá přetrvává Pach fenolový, dezinfekční anýz, hořké mandle
K tomu se přidává nenápadný tvarový detail. Mladý klobouk pečárky zápašné bývá uzavřený, zaobleně válcovitý nebo uťatě kuželovitý, s typickým zalomením zhruba v jedné třetině od středu. Působí „hranatěji“ než klenutý klobouk jedlých příbuzných.
Kdo sní pečárku zápašnou, pocítí následky poměrně brzy. ČMS popisuje nástup potíží za jednu až tři hodiny: nevolnost a úporné zvracení, průjem spíše výjimečně. Žaludeční křeče mohou být nebezpečné pro lidi se žaludečním vředem. Literatura okrajově zmiňuje, že plodnice z vápencového podloží, například z Českého krasu, potíže údajně vyvolávat nemusí. ČMS však k tomu jasně dodává, že sběr pečárky zápašné doporučit nelze.
Kde jednoduchý trik končí: jedovatí příbuzní a muchomůrky
Chromová žluť s fenolovým pachem spolehlivě varuje před celou jedovatou skupinou, nikoli jen před jedním druhem. ČMS v ní uvádí také pečárku perličkovou, koroptví a Pilátovu. Všechny reagují stejnou žlutou s následným hnědnutím a všechny páchnou po fenolu. Pro houbaře je to vlastně dobrá zpráva, protože jeden test pokryje víc nebezpečných kandidátů.
Mnohem vážnější hrozba ovšem stojí mimo pečárky. Mladé světlé plodnice mohou připomínat smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou, její bílé variety, muchomůrku jarní nebo jízlivou. ČMS upozorňuje, že pečárky i muchomůrky mohou obsadit stejné stanoviště, a kvůli této zaměnitelnosti nedoporučuje sběr pečárky lesomilné méně zkušeným houbařům. Muchomůrky prozrazuje pochva na bázi třeně, takzvaný pohár smrti, a bílé lupeny místo růžových až čokoládově hnědých lupenů pečárek.
Toxikologické informační středisko (TIS) u muchomůrky zelené varuje před zrádně pozdním nástupem obtíží, šest až čtyřiadvacet hodin po jídle, a před těžkým poškozením jater a ledvin. Muchomůrka na poranění chromově nežloutne a fenolem nepáchne. Proto by negativní výsledek obou testů neměl nikoho uchlácholit. Rozhodují lupeny, prsten, báze třeně, tvar klobouku, vůně, reakce dužniny i stanoviště dohromady.
Když si nejste jistí: poradna, telefon a schovaný talíř
Pravidlo platí bez výjimek: houbu, kterou neumíte bezpečně určit, nejezte. V Praze sídlí
Ústřední houbařská poradna ČMS na adrese Karmelitská 14. Celoročně má otevřeno v pondělí od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin, od června do listopadu navíc v úterý dopoledne. O státních svátcích je zavřeno. Nečleni zaplatí za osobní určení 20 až 50 Kč podle počtu druhů.
Fotografie z mobilu ani aplikace plnohodnotnou konzultaci nenahradí. ČMS sama uvádí, že ze snímků zaslaných přes internet může nabídnout jen orientační určení. Do poradny proto přineste:
celé plodnice včetně báze třeně, nevytržené a neořezané, pokud možno několik kusů různého stáří, informaci, kde a na jakém podkladu houby rostly.
Pokud už někdo houby snědl a objeví se potíže, volejte
Toxikologické informační středisko na čísla 224 919 293 nebo 224 915 402, případně lékaře. Zbytek houbového jídla nevyhazujte. TIS doporučuje uschovat pokrm, případně vzorek zvratků či stolice, a vzít jej s postiženým do nemocnice. Rychlá identifikace houby výrazně usnadní cílenou léčbu.
A co kupované žampiony? Ty jsou bez obav. V obchodech jde nejčastěji o bílou formu průmyslově pěstované pečárky dvouvýtrusé. Divoká pečárka na zahradním trávníku je ovšem jiná kapitola. I u pečárky dvouvýtrusé ČMS připomíná, že ji v terénu lze zaměnit s řadou podobných druhů a spolehlivé potvrzení někdy vyžaduje mikroskop.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková