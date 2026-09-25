Vyškovští běžci podpoří devítiletou Nellinku, se kterou se život nemazlilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vyškovští běžci podpoří devítiletou Nellinku, se kterou se život nemazlil
Na přípravě horkovodu z Dukovan do Brna začnou Teplárny Brno spolupracovat s obcemi a městy na jeho trase....
Na pomoc českým restauracím v nesnázích opět přispěchal šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Na Moravě ho kromě...
Ani po jednání u kulatého stolu s úředníky se podle starosty Unkovic na Brněnsku Petra Pospíšila (Společně...
Bazény Lužánky čeká v příštích letech velká rekonstrukce. Brno plánuje opravit bazénovou vanu, modernizovat...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →