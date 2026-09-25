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Vyškovští běžci podpoří devítiletou Nellinku, se kterou se život nemazlil

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Běžecké boty obují v sobotu lidé, kteří se rozhodli podpořit dobrou věc. Výtěžek ze startovného benefičního závodu ve Vyškově letos podpoří devítiletou holčičku s těžkou diagnózou. Kvůli zdravotním komplikacím potřebuje pravidelné rehabilitace, terapie a speciální pomůcky.
Vyškovští běžci podpoří devítiletou Nellinku, se kterou se život nemazlil

Vyškovští běžci podpoří devítiletou Nellinku, se kterou se život nemazlil

Zdroj: Běhám a pomáhám
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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