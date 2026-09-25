Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Zlatá kořist za 40 tisíc. Muž strhl seniorce řetízek přímo v šalině

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zlatý řetízek za zhruba čtyřicet tisíc korun se zalíbil pětatřicetiletému muži natolik, že se kvůli němu rozhodl přepadnout šestašedesátiletou ženu přímo v brněnské šalině. Když se vůz chystal zavřít dveře, přiskočil k seniorce zezadu a šperk jí strhl z krku. Z tramvaje pak na poslední chvíli utekl.
Zlatá kořist za 40 tisíc. Muž strhl seniorce řetízek přímo v šalině

Zlatá kořist za 40 tisíc. Muž strhl seniorce řetízek přímo v šalině

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Brněnské pověsti ožily v komiksu. Na knize pracovalo 18 ilustrátorů
Brněnské pověsti ožily v komiksu. Na knize pracovalo 18 ilustrátorů
Vyškovští běžci podpoří devítiletou Nellinku, se kterou se život nemazlil
Vyškovští běžci podpoří devítiletou Nellinku, se kterou se život nemazlil

Běžecké boty obují v sobotu lidé, kteří se rozhodli podpořit dobrou věc. Výtěžek ze startovného benefičního...

Kam o víkendu na jižní Moravě? Na burčák, grilování i troškovské pohádky
Kam o víkendu na jižní Moravě? Na burčák, grilování i troškovské pohádky

Blížící se prodloužený víkend láká na pořádnou porci podzimní zábavy, kulinářských hodů i kulturních...

Horkovod z Dukovan do Brna podpořilo zatím 11 obcí na jeho trase
Horkovod z Dukovan do Brna podpořilo zatím 11 obcí na jeho trase

Na přípravě horkovodu z Dukovan do Brna začnou Teplárny Brno spolupracovat s obcemi a městy na jeho trase....

Pohlreich dorazil do Boskovic a nestačil se divit, hvězdu dal restauraci za trest
Pohlreich dorazil do Boskovic a nestačil se divit, hvězdu dal restauraci za trest

Na pomoc českým restauracím v nesnázích opět přispěchal šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Na Moravě ho kromě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.