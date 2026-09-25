Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

S topnou sezonou přibývá otrav oxidem uhelnatým, plyn vraždí i na jihu Moravy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S příchodem topné sezony přibývá záchranářům výjezdů k pacientům intoxikovaným oxidem uhelnatým. Ten vzniká při špatném spalování, nejčastěji u karmy v koupelně, plynového kotle nebo kamen. Podle údajů největší tuzemské zdravotní pojišťovny šlo loni o 288 případů.
S topnou sezonou přibývá otrav oxidem uhelnatým, plyn vraždí i na jihu Moravy

S topnou sezonou přibývá otrav oxidem uhelnatým, plyn vraždí i na jihu Moravy

Zdroj: ZZS JMK
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Vozíky plné železa. Povedená trojice se chtěla obohatit na stavbě
Vozíky plné železa. Povedená trojice se chtěla obohatit na stavbě
Brněnské pověsti ožily v komiksu. Na knize pracovalo 18 ilustrátorů
Brněnské pověsti ožily v komiksu. Na knize pracovalo 18 ilustrátorů

Brněnský drak se potkal s komiksem. Nová kniha přináší staré pověsti i novější městské legendy z...

Zlatá kořist za 40 tisíc. Muž strhl seniorce řetízek přímo v šalině
Zlatá kořist za 40 tisíc. Muž strhl seniorce řetízek přímo v šalině

Zlatý řetízek za zhruba čtyřicet tisíc korun se zalíbil pětatřicetiletému muži natolik, že se kvůli němu...

Vyškovští běžci podpoří devítiletou Nellinku, se kterou se život nemazlil
Vyškovští běžci podpoří devítiletou Nellinku, se kterou se život nemazlil

Běžecké boty obují v sobotu lidé, kteří se rozhodli podpořit dobrou věc. Výtěžek ze startovného benefičního...

Kam o víkendu na jižní Moravě? Na burčák, grilování i troškovské pohádky
Kam o víkendu na jižní Moravě? Na burčák, grilování i troškovské pohádky

Blížící se prodloužený víkend láká na pořádnou porci podzimní zábavy, kulinářských hodů i kulturních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.