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Jakub Pachocki: Nikdo není připraven na to, co přijde s dalším růstem AI

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Jazykové modely AI se vyvíjí rychleji než kdy dříve. Ještě před několika lety byly především zajímavým technologickým experimentem, dnes se však stávají běžnou součástí firem, škol, výzkumu i každodenního života. Právě tempo tohoto vývoje ale začíná vyvolávat stále více otázek. Podle hlavního vědce společnosti OpenAI Jakuba Pachockého jsme se dostali do bodu, kdy je potřeba vážně uvažovat nad tím, zda by nemělo dojít ke zpomalení vývoje...
Jakub Pachocki: Nikdo není připraven na to, co přijde s dalším růstem AI

Jakub Pachocki: Nikdo není připraven na to, co přijde s dalším růstem AI

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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