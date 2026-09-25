Počítače vydávají tajemné a podivné zvuky. Na svědomí je má tato aplikace

Na problém v posledních dnech upozornilo několik uživatelů Windows. Jak zjistil server TweakTown, zvuky se objevovaly zdánlivě náhodně a jejich původ nebyl na první pohled vůbec jasný. Situaci pomohlo objasnit až nalezení několika zvukových souborů přímo v instalaci Epic Games Launcheru.
Tyto soubory se nacházejí ve složce určené pro zvuky spojené se sociálními funkcemi launcheru. Jednotlivé tóny upozorňují například na to, že někdo opustil herní skupinu, aktivoval nebo deaktivoval push-to-talk, případně přišla nová zpráva.
Na tom by samo o sobě nebylo nic speciálního. Problém je v tom, že se tyto zvuky podle všeho mohou přehrávat i ve chvíli, kdy uživatel není součástí žádné party a s Epic Games Launcherem právě aktivně nepracuje.
Epic Games už problém potvrdil. Podle vyjádření účtu FortniteStatus se tyto (jak jim říkají) „party chimes“ přehrávaly častěji, než bylo zamýšleno. Společnost proto připravuje úpravu launcheru, která má omezit počet událostí, při nichž se zvuk přehraje v momentě, kdy aplikace běží na pozadí.
A to vysvětluje, proč byly zvuky pro mnoho lidí tak matoucí. Osobně se mohou objevit například i ve Windows 11 v okamžiku, kdy Epic Games Launcher není viditelně otevřený. Neobjeví se přitom žádné klasické upozornění, takže uživateli nezbývá než přemýšlet, která aplikace zrovna něco přehrála.
Epic Games má podle dostupných informací do budoucna přidat také možnost tyto zvuky úplně vypnout. Poněkud překvapivě ale nejde v současnosti o hlavní prioritu. Absence jednoduchého přepínače je přitom jednou z věcí, kterou uživatelé Epicu vytýkají. Jestliže někdo podobné zvuky nechce slyšet vůbec, omezení jejich četnosti totiž problém úplně neřeší.
Do té doby existuje alespoň jednoduché, i když pouze dočasné řešení. Zvukové soubory lze z instalace launcheru ručně odstranit. Najdete je v adresáři:
Program Files (nebo Program Files x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Extras\SocialChimes
Po smazání souborů by se zvuky neměly přehrávat. Je ale potřeba počítat s tím, že nejde o trvalou opravu. Při některé z dalších aktualizací Epic Games Launcheru se soubory pravděpodobně znovu objeví a celý postup bude nutné zopakovat.