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Jak zazimovat zahradu: jako mulč použijte kompost

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Pomalu nastává čas, kdy bychom měli připravit půdu a některé rostliny na zimní měsíce. Přečkat případné silné mrazy jim pak pomůže vrstva vhodného mulče. Ideálním řešením je například využití kompostu, který má dostatek důležitých živin, a tak rostliny nejen ochrání před nebezpečnými teplotními výkyvy, ale také obohatí půdu.
Kompostér

Kompostér

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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