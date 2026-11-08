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Zazimování muškátů po německém způsobu: zavěste je vzhůru nohama

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Dennívýzva
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Přezimování muškátů je skvělá věc, jelikož na jaře ušetříte nemalé peníze za nové rostlinky. Dovolit si to můžete ovšem v případě, že máte dostatečné a vyhovující prostory. Truhlíky totiž zabírají dost místa a lehce zaplní sklep i parapety. Navíc musíte pravidelně sledovat vlhkost substrátu v květináčích. Tato starost vám odpadne, pokud muškáty necháte přezimovat podle rad německých zahrádkářů. Poradíme vám, jak na to.
Muškáty

Muškáty

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 23:00

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