Domácí spotřebiče: Pravidelná údržba, na kterou se zapomíná

Při běžném úklidu utřeme kuchyňskou linku, vysajeme podlahu a očistíme viditelné plochy. Některé domácí spotřebiče však mají místa, na která se snadno zapomene, přestože se v nich hromadí prach, mastnota, vodní kámen nebo zbytky nečistot. Pravidelná údržba přitom nemusí zabrat mnoho času. Často stačí několik minut, aby spotřebič fungoval spolehlivěji a déle vydržel. O které spotřebiče se konkrétně jedná?
Pračka a její těsnění
Při praní se na vnitřní straně gumového těsnění dvířek mohou zachytávat vlasy, drobné nečistoty a zbytky pracího prostředku. Ve vlhkém prostředí pak mohou způsobovat nepříjemný zápach. Po praní proto těsnění občas prohlédněte, odstraňte nečistoty a otřete jej měkkým hadříkem. Dvířka i zásuvku na prací prostředek nechte po použití pootevřené, pokud to podmínky v domácnosti umožňují.
Nezapomínejte ani na zásuvku na prací prostředek, ve které se mohou usazovat jeho zbytky. Pravidelně ji vyjměte podle návodu a opláchněte. Filtr čerpadla čistěte v intervalech doporučených výrobcem. Před otevřením ověřte, že je spotřebič vypnutý a voda dostatečně vychladla, a připravte si nádobu na zbytkovou vodu.
Lednice a její zadní část
Police a zásuvky v chladničce se čistí poměrně často, ale těsnění dveří a odtokový otvor zůstávají mnohdy bez povšimnutí. V záhybech těsnění se zachycují drobky a zbytky potravin, které mohou bránit správnému přilnutí dveří. Očistěte je měkkým hadříkem a vhodným prostředkem podle doporučení výrobce.
Zkontrolujte také odtokový otvor, pokud jej váš model má. Ucpání může způsobovat hromadění vody uvnitř chladničky. U spotřebičů, které vyžadují čištění zadního kondenzátoru nebo větracích otvorů, dodržujte návod a bezpečnostní pokyny. Před přístupem k částem, které se čistí ručně, chladničku odpojte od elektřiny, pokud to výrobce vyžaduje.
Tip: Nezapomínejte na úklid interiéru lednice. Proč je to důležité?
Myčka nádobí a její filtr
I když myčka pravidelně umývá nádobí, sama potřebuje čistit. Ve filtru se zachycují zbytky jídla, které mohou zhoršit odtok vody a způsobovat zápach. Filtr proto kontrolujte podle četnosti používání, vyjměte jej podle návodu a opláchněte pod tekoucí vodou. K odstranění usazenin použijte měkký kartáček, nikoli ostré nástroje.
Pozornost věnujte také prostoru kolem těsnění dveří a ramenům ostřikovačů. Drobné nečistoty mohou ucpat jejich otvory a zhoršit výsledek mytí. Čisticí program pro údržbu spotřebiče používejte podle doporučení výrobce. Běžný mycí cyklus totiž nemusí odstranit všechny mastné usazeniny z vnitřních částí.
Digestoř a malé kuchyňské spotřebiče
Na digestoři se postupně usazuje mastnota, zejména na tukových filtrech. Ty je potřeba kontrolovat a čistit podle pokynů výrobce, protože zanesení může omezit průtok vzduchu. U některých modelů lze kovové filtry mýt v myčce, jiné vyžadují šetrnější ruční čištění. Před údržbou spotřebič vypněte a nechte jej vychladnout.
Pozornost si zaslouží také rychlovarná konvice, kávovar a toustovač. Vodní kámen v konvici a kávovaru odstraňujte vhodným odvápňovacím přípravkem v doporučených intervalech. Z toustovače pravidelně odstraňujte drobky podle návodu a až po odpojení od elektřiny. Nikdy do něj nezasouvejte kovové předměty.
Foto: Pixabay
Jednoduchý plán údržby
Nemusíte čistit všechny spotřebiče najednou. Stačí si rozdělit údržbu podle četnosti používání a pokynů výrobce. Filtry a těsnění kontrolujte pravidelně, zatímco důkladnější čištění nebo odvápnění plánujte podle potřeby. Praktické je zapsat si datum poslední údržby na papír uvnitř skříňky nebo do kalendáře.
Důležité je nepoužívat univerzální čisticí prostředky bez ověření jejich vhodnosti a při údržbě respektovat bezpečnostní pokyny. Několik minut věnovaných přehlíženým částem spotřebičů může předejít zápachu, horšímu výkonu i zbytečným výdajům za opravy.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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