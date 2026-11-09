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Domácí spotřebiče: Pravidelná údržba, na kterou se zapomíná

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Dennívýzva
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Při běžném úklidu utřeme kuchyňskou linku, vysajeme podlahu a očistíme viditelné plochy. Některé domácí spotřebiče však mají místa, na která se snadno zapomene, přestože se v nich hromadí prach, mastnota, vodní kámen nebo zbytky nečistot. Pravidelná údržba přitom nemusí zabrat mnoho času. Často stačí několik minut, aby spotřebič fungoval spolehlivěji a déle vydržel. O které spotřebiče se konkrétně jedná?
spotřebič

spotřebič

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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