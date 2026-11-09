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Rekonstrukce kuchyně může přinést nepříjemná překvapení. Na co si dát pozor, než začnete bourat?

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Nová kuchyň bývá jednou z největších investic do bydlení. Při plánování se pozornost přirozeně soustředí na dispozici, materiály a spotřebiče. O konečné ceně a délce rekonstrukce ale často rozhodují věci, které nejsou vidět. Zastaralá elektroinstalace, nevhodně umístěné odpady nebo nerovné stěny dokážou původní plány pořádně zkomplikovat. Řadě problémů přitom lze předejít včasnou přípravou.
Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně

Zdroj: Kuchyně Gorenje
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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