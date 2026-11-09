Rekonstrukce kuchyně může přinést nepříjemná překvapení. Na co si dát pozor, než začnete bourat?

Nová kuchyň bývá jednou z největších investic do bydlení. Při plánování se pozornost přirozeně soustředí na dispozici, materiály a spotřebiče. O konečné ceně a délce rekonstrukce ale často rozhodují věci, které nejsou vidět. Zastaralá elektroinstalace, nevhodně umístěné odpady nebo nerovné stěny dokážou původní plány pořádně zkomplikovat. Řadě problémů přitom lze předejít včasnou přípravou.
Rekonstrukce kuchyně má oproti zařizování novostavby jednu zásadní nevýhodu. Zatímco v novém domě lze rozvody naplánovat podle budoucího uspořádání kuchyně, ve starším bytě se musí návrh přizpůsobit stávajícím podmínkám. Skutečný stav instalací navíc často odhalí až odstranění původní linky.
„Ve starších bytech obvykle víme, kudy rozvody vedou, ale ne vždy známe jejich skutečný stav nebo to, zda odpovídají současným požadavkům. Musíme také respektovat pevně dané prvky, jako jsou stoupačky, nosné stěny nebo ventilační průduchy. Ty mohou možnosti nové dispozice výrazně omezit,“ vysvětluje David Vančura, produktový manažer Kuchyní Gorenje.
Komplikací bývají také nerovné podlahy a stěny, typické pro starší domy i panelové byty. Odchylky mohou dosahovat několika centimetrů a ovlivnit přesnost montáže kuchyňské sestavy.
Tip: Co dělat se zbytky z kuchyně? Nevyhazujte je!
Nové spotřebiče mohou znamenat nové rozvody
Jednou z nejčastějších chyb je představa, že při výměně kuchyňské linky postačí původní elektroinstalace. Moderní spotřebiče však mohou mít jiné požadavky na připojení. Problém nastává zejména při přechodu z plynového sporáku na indukční varnou desku nebo při rozšíření kuchyně o další vestavné spotřebiče. U přechodu z plynové na indukční varnou desku je navíc nutné stávající přívod plynu bezpečně odpojit a uzavřít, což smí provést jen oprávněný technik.
„Moderní kuchyň patří z hlediska elektroinstalace k nejnáročnějším místnostem v domácnosti. Například indukční varná deska může mít příkon kolem 7 kW a zpravidla vyžaduje samostatný jištěný přívod. Ve starších bytech proto někdy nestačí pouze vyměnit zásuvku, ale je potřeba upravit také rozvaděč. Po každé úpravě rozvodů by měla být zpracována revizní zpráva, která potvrdí, že je instalace bezpečná a odpovídá platným normám,“ upozorňuje David Vančura.
Důležitý je rovněž dostatečný počet zásuvek pro drobné spotřebiče, osvětlení pracovní plochy nebo napájení digestoře. Pozornost si zaslouží i jejich umístění. Zásuvka přímo za vestavnou troubou, myčkou nebo lednicí může zabránit správnému osazení spotřebiče a zkomplikovat přístup při opravě.
„Klienti nás často oslovují už ve fázi výstavby nebo rekonstrukce, protože potřebují přesně vědět, kam umístit zásuvky, přívody vody a odpady. Pokud se instalace připraví včas, odpadá řada dodatečných stavebních zásahů,“ říká Mgr. Michaela Šalagovičová, Brand Manager Kuchyně Gorenje a ASKO CZ/SK.
Foto: Pixabay
Kuchyňský ostrůvek vyžaduje důkladnou přípravu
Kuchyňské ostrůvky patří k oblíbeným prvkům současných interiérů. Jejich realizace však může být technicky náročná, zvláště pokud mají zahrnovat dřez nebo varnou desku. Přesun dřezu doprostřed místnosti znamená přivést vodu a zajistit správné odvedení odpadu. Potrubí potřebuje dostatečný spád, běžně přibližně dva až tři centimetry na metr délky. S rostoucí vzdáleností od stoupačky tak může být nutné upravit podlahu nebo hledat jiné technické řešení. U varné desky je zase potřeba zajistit odpovídající elektrický přívod a odsávání par.
„Právě kuchyňský ostrůvek je dobrým příkladem toho, proč se vyplatí řešit návrh kuchyně ještě před stavebními úpravami. Dodatečné změny mohou znamenat zásah do hotové podlahy nebo dokonce úpravu celé dispozice,“ doplňuje Michaela Šalagovičová.
Co všechno se může skrývat za starou linkou?
Odstranění původní kuchyně někdy odhalí problémy, se kterými majitelé nepočítali. Typické jsou staré elektrické kabely, neodborně provedené spoje, zkorodované potrubí nebo netěsnící ventily.
Nepříjemným překvapením bývá také vlhkost za dřezem či myčkou. Dlouhodobé úniky vody mohou poškodit omítku, podlahu nebo způsobit vznik plísní. Před instalací nové kuchyně je pak nutné odstranit příčinu problému a poškozené konstrukce opravit. Po odstranění obkladů se mohou objevit praskliny, dutiny nebo nesoudržná omítka. To všechno komplikuje následnou montáž a někdy vyžaduje další stavební úpravy. Pozornost si zaslouží také kotvení horních skříněk. Sádrokartonové příčky, pórobeton nebo duté cihly vyžadují odpovídající kotvicí systém.
Kolik mohou technické komplikace stát?
Rozpočet na novou kuchyň by neměl zahrnovat pouze nábytek, spotřebiče a montáž. Samostatnou položkou bývají úpravy elektroinstalace, přívodů vody a odpadů.
Podle zkušeností kuchyňských studií Gorenje se běžná realizace nových nebo úprava stávajících rozvodů pohybuje orientačně kolem 15 000 až 25 000 korun. Výsledná částka závisí na velikosti prostoru, rozsahu přesunů i způsobu vedení instalací. Výrazně nákladnější může být zásadní změna dispozice. Například přesun dřezu přes celou místnost nebo realizace ostrůvku s vodou a odpadem může znamenat náklady v řádu několika desítek tisíc korun a prodloužit rekonstrukci o týdny.
„Nečekané komplikace neznamenají jen další výdaje za materiál a práci. Často je potřeba sladit termíny elektrikáře, instalatéra, zedníka a následné montáže kuchyně. Proto doporučuji u rekonstrukcí počítat s finanční rezervou přibližně 10 až 20 procent,“ radí David Vančura.
Instalační plán může ušetřit peníze i starosti
Zásadním krokem při přípravě rekonstrukce je přesné zaměření prostoru a vytvoření návrhu, který zohledňuje technické požadavky konkrétních spotřebičů. Elektrikář a instalatér by měli mít jasné podklady ještě před zahájením prací. V Kuchyních Gorenje proto zákazníci po zaměření získávají instalační doporučení s přesným rozmístěním elektrických zásuvek, přívodů vody, odpadů a dalších potřebných instalací. Dokumentace vychází z konkrétního návrhu kuchyně a slouží jako podklad pro stavební firmu nebo developera.
„Nejvíce komplikací vzniká ve chvíli, kdy jednotliví dodavatelé pracují bez společného plánu. Elektrikář připraví zásuvku podle původního rozmístění, instalatér vyvede odpad na jiné místo a při montáži se zjistí, že instalace neodpovídají navržené kuchyni. Přesné instalační podklady pomáhají podobným situacím předcházet,“ vysvětluje Michaela Šalagovičová.
Co prověřit před začátkem rekonstrukce?
Před návštěvou kuchyňského studia se vyplatí zjistit stáří elektroinstalace, stav rozvaděče a dostupné informace o poslední revizi. Užitečné je také znát polohu stoupaček, odpadů a ventilačních průduchů. V bytových domech je potřeba ověřit případná omezení ze strany společenství vlastníků nebo správce objektu. Samotné zásahy do elektřiny, plynu a vodovodních instalací patří do rukou kvalifikovaných odborníků, přičemž po úpravě elektroinstalace nebo plynu by měla následovat návštěva revizního technika a revizní zpráva.
„Nejdřív zjistěte, co je za stěnou. Stav elektroinstalace, odpadů a odtahu rozhoduje o rozpočtu víc než výběr dvířek. Lepší je to zjistit před návrhem než po demontáži,“ uzavírá David Vančura.
Důkladná technická příprava může rozhodnout o tom, zda se podaří dodržet plánovaný rozpočet, termín i původní představu o výsledné podobě kuchyně.
Zdroje info: Autor, citované osobnosti
Náhledové foto: Se svolením společnosti Kuchyně Gorenje
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