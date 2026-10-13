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Sázky na Velkou pardubickou letos klesly o 2,5 milionu korun, pole startujících bylo nejmenší od roku 1993

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Letošní ročník Velké pardubické přilákal od sázkařů méně peněz než ten loňský. Bookmakeři celkem přijali na hlavní dostih přes 23 milionů korun, na celý…
Velká_pardubická_2022

Velká_pardubická_2022

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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