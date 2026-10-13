Někdo v Jihlavě bezcitně v krabici vyhodil sedm koťat. Ta teď hledají nový domov

Někdo v Jihlavě bezcitně v krabici vyhodil sedm koťat. Ta teď hledají nový domovPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Někdo v Jihlavě bezcitně v krabici vyhodil sedm koťat. Ta teď hledají nový domovZdroj: Útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Městské policie Jihlava
Článek byl publikován 13.10.2026 17:34
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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