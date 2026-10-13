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Hyundai v Nošovicích zastaví příští měsíc výrobu na tři dny

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Továrna Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku si v listopadu dopřeje tři nevýrobní dny. Konkrétně jde o pátek 6., pondělí 9. a pátek 27. listopadu.…
Hyundai_Nosovice

Hyundai_Nosovice

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:30

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