Jablečné bochánky – minimum práce a jen pár obyčejných surovin. Rychlovka, která chutná ještě líp než pracný štrúdl

Rychlé jablečné bochánky se skořicí představují geniální řešení pro všechny nečekané návštěvy i líná víkendová odpoledne. Tento rychlý dezert v sobě snoubí šťavnatá podušená jablíčka s jemným třeným těstem. Výsledkem jsou nadýchané bochánky s křupavým povrchem a neuvěřitelně vláčným vnitřkem, které provoní celý domov hřejivým aroma skořice a karamelizovaného ovoce.
Tento styl pečení čerpá inspiraci z tradičních britských
scones a amerických apple drops – expresních jablečných koláčků z jednoho plechu, které se staly fenoménem anglosaské domácí kuchyně. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je totiž předchozí krátké podušení jablek na pánvi s cukrem, skořicí a kapkou citrónové šťávy. Tento krok z jablek uvolní přebytečnou vodu, zintenzivní jejich přirozenou chuť a vytvoří jemný skořicový sirup. Když takto zkaramelizované kousky ovoce zapracujete do máslového těsta, vytvoříte dokonale vláčnou mozaiku, díky které bochánky nevyschnou a vydrží měkké i do druhého dne.
Největší předností tohoto receptu je jeho mimořádná flexibilita a rychlost. Těsto neobsahuje kvasnice, takže odpadá jakékoliv čekání na kynutí, a skvělé výsledky dosáhnete jak v klasické horkovzdušné troubě, tak i v moderní horkovzdušné fritéze.
S ingrediencemi si navíc můžete snadno pohrát podle sezóny či zásob ve spíži. Vedle klasických jablek se do těsta skvěle hodí pevnější hrušky nebo hrst sušených brusinek a nasekaných vlašských ořechů. Pro ještě hřejivější podzimní nádech lze skořici doplnit špetkou mletého hřebíčku, báječné špetky kardamomu nebo perníkového koření. Hotové bochánky stačí před podáváním lehce zaprášit moučkovým cukrem, případně je ještě teplé pokapat jemnou vanilkovou či citronovou polevou.
Začněte s přípravou náplně. Oloupaná jablka nakrájejte na menší kousky a vložte je do rozpálené pánve, kde je smíchejte s cukrem, skořicí a citronovou šťávou.
Poznámka: Před krájením jablka zbavte jádřinců.
Jablka smažte 5–10 minut doměkka, odstavte je z tepla a nechte vychladnout. Mezitím připravte těsto. Změklé máslo smíchejte s cukrem, a jakmile se ingredience propojí, přidejte vejce se špetkou soli.
Do směsi vmíchejte polovinu množství mouky s kypřicím práškem do pečiva a do vzniklého těsta zapracujte jablka. Poté přidejte zbytek mouky.
Tip: Mouku s práškem prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Horkovzdušnou fritézu vyložte pečicím papírem, který pokryjte hromádkami těsta s jablky. Ty pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 20–25 minut.
Vzniklé bochánky asi 5 minut před koncem pečení obraťte.
Poznámka: Kromě horkovzdušné fritézy můžete bochánky upéct i v klasické troubě.
Rychlé jablečné bochánky nechte vychladnout a poté je servírujte posypané moučkovým cukrem.
Poznámka: Díky nižší teplotě bude pochoutka lépe stravitelná.
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Zdroj receptu: AirFryerBaking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato