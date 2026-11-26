Ke kávě po nedělním obědě přinesete na stůl první talířky a někdo si hned ukáže na krajní kousek, kde je drobenka nejvíc opečená. Tvarohové řezy s mákem a drobenkou překvapí už při krájení. Úplně dole mají silnou tmavou vrstvu máku s rozinkami a ořechy. Nad ní je světlý tvaroh, ze kterého je cítit citronová kůra.
Maková vrstva tu zastává úlohu korpusu. Mák povařený v mléce zůstane vláčný a díky vejcím a troše krupice drží po upečení pohromadě. Rozinky jsou v něm malé sladké tečky. Hodí se sem měkké tmavé rozinky, které chutí připomínají sušené švestky. Vedle nich občas křupne vlašský ořech a v dochuti se ozve jemná mandlová vůně.
Na světlou vrstvu se hodí hustý jemný tvaroh určený na pečení. Dobře se spojí s vejci a trochou bramborového škrobu a po vychlazení má hladký řez. Citronová kůra jeho přirozenou nakyslost zvýrazní. Mouka patří v tomhle receptu do máslové drobenky, která se pod vidličkou rozpadá na zlatavé kousky.
Řezy se hodí upéct už večer, zvlášť když druhý den čekáte návštěvu. Po odležení v lednici se dobře krájejí a na talíři vyniknou všechny tři vrstvy. Pokud máte raději kyselejší ovoce, část rozinek můžete vyměnit za sušené višně. K máku se hodí i lískové ořechy, které mu dají výraznější oříškovou chuť. Ke kousku stačí šálek kávy nebo černého čaje.
Mletý mák nasypte do rendlíku a přilijte tolik mléka, aby byl těsně ponořený. Směs přiveďte k varu a na mírném ohni ji za občasného míchání povařte, dokud mák nevstřebá většinu mléka. Rendlík odstavte, přiklopte a nechte mák vychladnout. Pokud v něm zůstane volná tekutina, nechte ho okapat v jemném sítu.
Mouku na drobenku nasypte do mísy a promíchejte s cukrem. Přidejte studené máslo nakrájené na malé kostičky. Prsty směs rychle promněte, až vzniknou drobné i větší hrudky, a uložte ji do lednice.
Na makovou vrstvu oddělte žloutky od bílků a bílky dejte do čisté mísy. Žloutky vyšlehejte s cukrem do světlé pěny. Přimíchejte vychladlý mák, krupici, rozinky, nasekané vlašské ořechy a mandlové aroma.
Tip: Pokud jsou rozinky tuhé, zalijte je na 5–10 minut teplou vodou. Potom je dobře sceďte a osušte, aby maková vrstva zůstala pevná.
Na tvarohovou vrstvu oddělte žloutky od bílků a bílky přidejte do mísy k těm z předchozího kroku. Žloutky vyšlehejte s cukrem do světlé pěny a zašlehejte do ní změklé máslo. Přidejte bramborový škrob a citronovou kůru. Nakonec po částech vmíchejte tvaroh, až bude směs hladká.
Troubu předehřejte na 175 °C a formu o rozměrech 24 × 24 cm vyložte pečicím papírem. Ze všech 6 bílků vyšlehejte pevný sníh. Polovinu sněhu zlehka zapracujte stěrkou do makové směsi a druhou polovinu stejným způsobem vmíchejte do tvarohu.
Makový základ rozetřete rovnoměrně po dně připravené formy. Tvarohovou směs na něj nanášejte po lžících a opatrně ji rozetřete, aby se vrstvy nesmíchaly. Povrch rovnoměrně posypte vychlazenou drobenkou. Pečte při 175 °C přibližně 60 minut, až tvarohová vrstva zpevní a drobenka zezlátne.
Upečený moučník nechte úplně vychladnout ve formě. Poté ho uložte nejméně na 240 minut do lednice, aby se vrstvy při krájení nerozmazávaly. Vychlazený moučník nakrájejte na řezy a podle chuti ho lehce poprašte moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová