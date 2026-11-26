Zatímco se v pekáči dopékala husa, na vedlejší plotýnce už mohl tiše pobublávat hrnec s droby. V domácí kuchyni se počítalo i s částmi, které dnes při nákupu často míjíme. Husí žaludky na cibulce a česneku tuhle hospodárnost připomínají, ale zaslouží si pozornost i samy o sobě. Po důkladném změknutí mají příjemně pevnou masitou strukturu a obklopuje je šťáva, kterou ochutí husí sádlo, cibule a nakládaná okurka.
Vaření z drůbežích drobů má u nás dlouhou tradici. Když se připravovala husa nebo kachna, vnitřnosti nacházely využití například v kaldounu, syté polévce podávané i na sváteční tabuli. Žaludky tak nebyly pouhým zbytkem po přípravě pečeně, ale surovinou pro další chod. Samostatné dušení na cibuli jim dává více prostoru vyniknout. Nepotřebují složitou směs koření, spíš trpělivost a základ, který jejich chuť příjemně doplní.
Zajímavé je, že drůbeží žaludek používaný v kuchyni tvoří silná svalovina. Ptákům pomáhá mechanicky rozmělňovat potravu, a zastává tak část práce, kterou u jiných živočichů odvádějí zuby. Právě jeho pevná stavba vysvětluje, proč mu krátké opečení nestačí. Při pozvolném dušení postupně změkne, přesto si zachová charakteristický skus. Čas proto berte jako vodítko a před dokončením ochutnejte kousek. Nakládaná okurka pak dodá šťávě svěžejší tón a vyváží chuť sádla.
K podávání se hodí bramborová kaše, která zachytí cibulovou šťávu, ale také bramborové noky nebo knedlíky. Na talíř můžete přidat trochu červeného zelí či teplé řepy, případně nabídnout další okurku zvlášť. Hotové žaludky rozdělte do hlubších talířů a nezapomeňte na šťávu ze zapékací misky. Trocha nasekané petrželky na závěr přidá barvu i čerstvou vůni. Je to poctivé domácí jídlo, u kterého jednoduché suroviny dostanou dostatek času ukázat, co v nich je.
Husí žaludky prohlédněte a odstraňte případné zbytky tuhé vnitřní výstelky, silné blány a přebytečný tuk. Očištěné žaludky vložte do cedníku a nad prázdným dřezem je opatrně přelijte vroucí vodou. Nechte důkladně okapat a osušte papírovými utěrkami. Větší kusy překrojte na poloviny, aby byly podobně velké.
Cibule oloupejte a nakrájejte nadrobno. Česnek oloupejte a nasekejte najemno, nakládané okurky nakrájejte na malé kostičky. V hluboké pánvi s poklicí rozehřejte husí sádlo. Přidejte cibuli a za občasného míchání ji přibližně 5–7 minut restujte, až změkne a začne lehce zlátnout.
K cibuli přidejte česnek a krátce ho nechte rozvonět. Vmíchejte připravené žaludky a přilijte několik lžic vody. Přidejte nakrájené okurky a vše promíchejte. Pánev přiklopte a stáhněte teplotu, aby se obsah jen mírně dusil.
Žaludky duste přibližně 60–90 minut a během přípravy je občas promíchejte. Průběžně kontrolujte šťávu a podle potřeby přilévejte po malých dávkách horkou vodu, aby se cibule nepřipalovala. Před dokončením ochutnejte kousek masa a ověřte, zda je dostatečně měkký. Pokud zůstává tuhý, pokračujte v dušení, samotné dopečení v troubě ho už výrazně nezměkčí.
Troubu předehřejte na 180 °C s horním a dolním ohřevem. Měkké žaludky ochutnejte a dochuťte solí a mletým pepřem, přičemž počítejte se slaností okurek. Přendejte je i s cibulí a šťávou do zapékací misky. Pokud je šťávy málo, přidejte trochu horké vody, aby se při pečení úplně nevysušila.
Zapékací misku vložte do trouby a pečte bez přikrytí přibližně 20 minut. Během pečení zkontrolujte, zda na dně zůstává dostatek šťávy, a podle potřeby maso lehce podlijte. Hotové žaludky posypte nasekanou petrželkou. Podávejte teplé s bramborovou kaší, noky nebo knedlíky a každou porci přelijte cibulovou šťávou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová