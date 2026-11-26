Pod lehkým popraškem cukru se skrývá zlatavý piškot a uvnitř každého plátku světlá spirála krému. Citronová roláda s jemnou náplní z mascarpone láká právě tímhle spojením měkkého těsta a svěží chuti, která příjemně vyváží sladkost moučníku. Na stole se obejde bez bohatého zdobení, protože hezký řez udělá většinu parády za vás. Hodí se k odpolední kávě i na sváteční tác, zvlášť když mezi ostatními zákusky převládá čokoláda a ořechy.
Citron dodává náplni svěží chuť i vůni, o kterou se vedle šťávy postará trocha jemně nastrouhané kůry. Piškotové rolády mají v domácím pečení své pevné místo také díky tomu, že z jediného plátu těsta vznikne moučník pro celou návštěvu. Náplně se snadno obměňují podle zásob, od obyčejné marmelády po sváteční krémy. Jejich ozdobou je přitom samotná spirála na řezu, takže i bez polevy nebo cukrářského sáčku vypadají na talíři hezky.
Domácí citronový krém má díky vejcím a máslu hladkou, vláčnou konzistenci. Samotný chutná poměrně výrazně, po spojení s mascarpone se však zakulatí a získá jemnější smetanový charakter. Právě tahle kombinace se dobře doplňuje s lehkým piškotem, který náplň nepřebíjí. Roládě prospěje čas v lednici, během kterého krém zpevní a jednotlivé chutě se propojí. Je proto příjemným moučníkem k přípravě předem, když chcete mít před příchodem návštěvy hotovo.
K podávání stačí moučkový cukr, případně několik tenkých proužků bílé čokolády, pokud máte rádi sladší zakončení. Vedle plátku můžete přidat pár malin, jejichž nakyslá chuť s citronem dobře ladí. Zbylý citronový krém využijete do bílého jogurtu, na palačinky nebo na potření lívanců. Samotnou roládu krájejte vychlazenou ostrým nožem, který mezi řezy otřete. Světlá náplň tak zůstane pěkně oddělená od piškotu a každý plátek ukáže svou spirálu.
Citron důkladně omyjte, osušte a jemně z něj nastrouhejte pouze žlutou část kůry. Bílou vrstvu pod ní vynechte, protože může krému dodat hořkost. Z citronu vymačkejte šťávu a přeceďte ji, abyste odstranili pecky.
Do menšího hrnce se silným dnem dejte 1 celé vejce, 1 žloutek a 80 g cukru. Metličkou promíchejte, přidejte citronovou šťávu a 40 g másla nakrájeného na menší kousky. Za stálého míchání zahřívejte na mírném ohni přibližně 8–12 minut, až směs zhoustne a začne pokrývat zadní stranu lžíce. Krém nepřivádějte k varu a při míchání nezapomínejte na dno a okraje hrnce.
Zhoustlý citronový krém odstavte a vmíchejte nastrouhanou kůru. Přendejte ho do širší čisté misky a povrch zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se krému přímo dotýkala. Nechte krátce zchladnout a poté uložte do lednice, aby byl před spojením s mascarpone úplně studený. Mezitím připravte piškot.
Troubu předehřejte na 180 °C s horním a dolním ohřevem a plech o rozměrech přibližně 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem. U vajec na piškot oddělte bílky od žloutků. Bílky vyšlehejte do pěny a postupně po lžících přisypávejte 120 g cukru. Pokračujte ve šlehání, až vznikne pevný a lesklý sníh.
Do sněhu při nižších otáčkách krátce zašlehejte jeden žloutek po druhém. Přilijte olej a citronovou šťávu a krátce spojte. Mouku promíchejte s bramborovým škrobem a práškem do pečiva a prosejte k vaječné směsi. Stěrkou ji zlehka zapracujte pohyby ode dna vzhůru, aby těsto zůstalo nadýchané.
Těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech, včetně rohů. Pečte přibližně 10–15 minut, až povrch lehce zezlátne a při jemném dotyku pruží. Piškot zbytečně nepřepékejte, aby při stáčení nepraskal. Ještě teplý ho překlopte na čistou bavlněnou utěrku lehce poprášenou moučkovým cukrem a opatrně stáhněte pečicí papír. Pomocí utěrky plát z kratší strany zaviňte a nechte přibližně 30 minut vychladnout.
Vychlazený citronový krém dejte do mísy a přidejte 250 g studeného mascarpone. Krátce promíchejte stěrkou nebo šlehačem na nízké otáčky, dokud nevznikne hladká náplň. Dlouho nešlehejte, aby krém nezřídl.
Vychladlý piškot opatrně rozviňte a odstraňte utěrku. Potřete ho připravenou náplní, u vnějšího konce ponechte přibližně 2 cm volné, aby krém při stáčení nevytékal. Roládu znovu jemně zaviňte, položte spojem dolů na tác a zakryjte. Uložte nejméně na 240 minut do lednice, aby náplň zpevnila. Před podáváním lehce poprašte zbývajícím moučkovým cukrem a nakrájejte ostrým nožem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová