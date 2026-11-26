Na stole stojí máslo, sklenička marmelády a hrnky s kávou, zatímco z trouby už voní čerstvé pečivo. Domácí bulky z jogurtového těsta mají zlatavý povrch posypaný semínky a nejlépe chutnají ještě lehce vlažné. Hodí se právě na rána, kdy v chlebníku nic nezbylo, ale na nákup se nikomu nechce. Mouka, hustý bílý jogurt a několik drobností ze spíže přitom stačí na vlastní várku, kvůli které nemusíte vstávat za tmy.
Jogurt tu má důležitější úlohu než jen dodat těstu vláčnost. Jeho přirozená kyselost umožňuje jedlé sodě uvolňovat oxid uhličitý, který těsto nakypří. Podobný princip známe ze sodového chleba, proslulého zejména v irské kuchyni. Oproti pečivu s droždím má výsledek jiný charakter. Nečekejte nadýchanou střídku jako u kynutého rohlíku, ale o něco hutnější, měkké pečivo s jemnou jogurtovou chutí, které dobře doplní sladkou i slanou snídani.
Vyplatí se sáhnout po hustém neochuceném jogurtu, protože jeho konzistence ovlivní, jak snadno se budou bulky tvarovat. Ani mezi hustými jogurty nejsou všechny stejné, a tak se těsto může zpočátku trochu lepit. Dlouhé propracovávání ani velké množství mouky navíc mu neprospějí. Výhodou tohoto pečení je právě jednoduchost a také to, že odpadá čekání na vykynutí. Po spojení surovin už mají bulky zamířit do připravené trouby.
Sezam, slunečnicová a dýňová semínka dodají každému soustu trochu jiné chuti. Můžete použít jejich směs, vybrat jen oblíbený druh nebo část bulek nechat bez posypu. K vlažnému pečivu stačí máslo a med, na slané podávání se hodí tvarohová pomazánka, sýr či vajíčko. Nejlepší je upéct je na den, kdy je také sníte. Pokud nějaké zbudou, po úplném vychladnutí je můžete zamrazit a později krátce prohřát v troubě.
Jogurt vyndejte z lednice přibližně 20 minut před přípravou, aby nebyl příliš studený. Troubu předehřejte na 200 °C s horním a dolním ohřevem. Plech vyložte pečicím papírem a připravte si všechny suroviny, aby těsto po zamíchání zbytečně nečekalo.
Do mísy prosejte mouku a přidejte sůl, cukr a jedlou sodu. Sypké suroviny důkladně promíchejte, aby se soda rovnoměrně rozptýlila v mouce. Přidejte jogurt a vařečkou začněte vše spojovat. Poté těsto krátce propracujte rukama, jen aby v něm nezůstala suchá mouka.
Těsto přendejte na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozdělte na 8 podobně velkých dílů. Z každého vytvarujte kulatou bulku a položte ji na připravený plech s dostatečným odstupem od ostatních. Pokud se těsto lepí, lehce si ruce posypte moukou a nepřidávejte zbytečně mnoho další mouky. Povrch každé bulky mělce nařízněte ostrým nožem.
Vejce rozšlehejte v malé misce, aby se bílek spojil se žloutkem. Každou bulku potřete tenkou vrstvou vejce, včetně boků. Povrch posypte sezamem, slunečnicovými a dýňovými semínky. Plech vložte bez odkládání do předehřáté trouby.
Bulky pečte při 200 °C přibližně 20 minut, dokud nezezlátnou a nebudou propečené i uvnitř. Upečené pečivo přendejte z plechu na mřížku, aby se zespodu nezapařilo. Před rozkrojením nechte alespoň 10 minut chladnout, protože horká střídka může při krájení působit mazlavě. Podávejte lehce vlažné nebo vychladlé se sladkou či slanou oblohou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová