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Inspirace pro bydlení na jednom místě. V říjnu se otevřou brány veletrhu FOR INTERIOR

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Plánujete proměnu obývacího pokoje, vybíráte nový nábytek, nebo jen rádi sledujete, kam se posouvají trendy v bydlení? Pak si do kalendáře můžete poznamenat 2. až 4. října 2026. V těchto dnech se v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční podzimní veletrh nábytku a interiérů FOR INTERIOR. Letos nabídne nejen novinky ze světa bydlení, ale také inspiraci zaměřenou na udržitelnost, zdravý životní styl a kvalitní výrobu.
Inspirace pro bydlení na jednom místě. V říjnu se otevřou brány veletrhu FOR INTERIOR

Inspirace pro bydlení na jednom místě. V říjnu se otevřou brány veletrhu FOR INTERIOR

Zdroj: For Interior
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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