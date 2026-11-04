Sněhové pusinky nejsou složité, ale chtějí správný postup. Výsledkem je lehké a příjemně křupavé cukroví

na pohled svádějí k představě, že jde o Sněhové pusinky cukrařinu pro lidi s nekonečnou trpělivostí. Ve skutečnosti se nejvíc rozhoduje u bílků. Čistá mísa, cukr opravdu rozpuštěný a trouba nastavená spíš na pomalé sušení než na pečení udělají skoro všechnu práci. Když po pečení zůstanou bílky a další už nikoho neláká, pusinky jsou docela omeleta praktické řešení.
Jedna věc se tu ošidit nedá: mísa i metly musejí být vážně čisté, bez stopy mastnoty. Stačí málo a sníh povolí. Proto se mísa často přetře trochou
octa. Nezní to nijak slavnostně, ale smysl to má. Druhá věc je cukr. Pusinky lze dělat i bez vodní lázně, jenže krátké prohřátí bílků s cukrem nad párou pomůže krystalky rozpustit a hmota je pak jemnější. A pak už jen ubrat tempo. Pusinky se suší, nepečou. U nich to není slovíčkaření. Recept na křehké sněhové pusinky
Doba přípravy: 20 minut + sušení 2 hodiny Co potřebujeme 3 bílky 200 g cukru krystal nebo moučkového 1 špetka soli několik kapek octa na vytření mísy 1 kapka gelové barvy, pokud chcete barevné pusinky Postup přípravy domácích sněhových pusinek
1. Mísu a metly nejdřív vytřete trochou
octa. Bílky si prohlédněte, nesmí v nich zůstat ani kousek žloutku. Líp se s nimi pracuje, když nejsou úplně studené přímo z lednice.
2. Do kovové nebo skleněné mísy dejte
bílky, cukr a sůl. Mísu posaďte nad vodní lázeň a metličkou míchejte, dokud směs nepůsobí hladce a cukr se nerozpustí.
Sundejte mísu z páry
3. Začněte šlehat pomaleji, potom přejděte na střední výkon. Hotový sníh je pevný, lesklý a po zvednutí metly drží špičku.
Foto: Cooky.cz, Sněhové pusinky nejsou jen sladké nic: Křehké obláčky z bílků, které udělají dojem i z pár surovin
4. Pokud chcete pusinky obarvit, přidejte kapku
gelové barvy a jen krátce prošlehejte. Hmotu dejte do cukrářského sáčku se špičkou.
5. Na plech s pečicím papírem nastříkejte menší pusinky. Trochu místa jim nechte, i když v troubě nijak zásadně nenabydou.
6. Sušte v troubě při
100 °C přibližně 2 hodiny. V obyčejné elektrické troubě bez horkovzduchu to většinou funguje bez úprav, u horkovzduchu je lepší teplotu o něco stáhnout.
7. Po dosušení nechte pusinky úplně vychladnout, klidně ještě v troubě nebo na plechu. Až potom je přendejte do suché plechovky.
TIP: Pokud mají zůstat co nejbělejší, hlídejte teplotu. Jakmile začnou žloutnout nebo chytat béžový odstín, trouba je moc horká a je potřeba ubrat. Proč se pusinkám říká meringue?
Sněhové pusinky patří do širší skupiny sladkého pečiva označovaného jako
meringue. Wikipedia ho popisuje jako dezert ze šlehaných bílků a cukru, někdy s malým množstvím kyselé složky. Odtud se v receptech objevuje ocet nebo citron. Francouzská, švýcarská i italská cukrařina mají svoje postupy, v domácí kuchyni se ale dobře osvědčuje varianta, kdy se bílky s cukrem nejdřív krátce prohřejí a teprve potom vyšlehají.
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Sněhové pusinky: Jak upéct pusinky, které nepraskají a drží tvar
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie