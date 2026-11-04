Petřínská lanovka se zavře kvůli Netflixu. Natáčení seriálu podle Dana Browna přeruší provoz na čtyři dny

Petřínská lanovka se zavře kvůli Netflixu. Natáčení seriálu podle Dana Browna přeruší provoz na čtyři dnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
lanovka na petrin
Článek byl publikován 04.11.2026 14:30
Fakultní nemocnice Ostrava hostila již 14. ročník Edukačního dne porodní asistence, tradiční konference,...
Liberecký kraj přijel na čtvrté česko-německé regionální fórum v Drážďanech s konkrétní agendou. Hejtman...
Každoroční slavnostní ceremoniál Hasičského záchranného sboru České republiky se letos uskutečnil v...
Přestavba urgentního příjmu v Nemocnici Znojmo, která odstartovala v září letošního roku, přechází do nové...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Peštová našla v České televizi soudruhy a umělou inteligencí přepsala Karla Čapka. V Lize užitečných Babišových přibyla literátka
- Šestkrát na stupních vítězů. Piva ze Svijan uspěla na Žatecké dočesné
- ZČU opět povede Miroslav Lávička, chce zvýšit počty studujících až na 15 tisíc
- Policii ujížděl dvoustovkou. Honičku přes dva kraje ukončila děsivá havárie