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Petřínská lanovka se zavře kvůli Netflixu. Natáčení seriálu podle Dana Browna přeruší provoz na čtyři dny

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Pražská petřínská lanovka, která se od září těší obrovskému zájmu cestujících, bude čtyři dny stát. Filmový štáb platformy Netflix ji potřebuje pro natáčení seriálu…
lanovka na petrin

lanovka na petrin

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 14:30

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