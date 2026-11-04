Brichta se pustil do Clashe a nešetřil ho. Nejhorší galavečer, na kterém jsem kdy byl, řekl o turnaji v Ústí

Vyprodaný zimní stadion, 13 zápasů na kartě a v hlavním zápase bývalý fotbalista proti hudebníkovi. Clash, česká bojová show na pomezí sportu a zábavy, dorazil poprvé do Ústí nad Labem a na papíře měl všechno, co jeho publikum chce. Jenže jeden z hostů si odnesl jiné vzpomínky než historky z klece. Leo Brichta, 29letý český bojovník v pérové váze do 66 kg s bilancí 14 výher, osmi porážek a jednoho zápasu bez výsledku, mluví o nedostatku vody, prázdných dezinfekcích a zimě. Redakce MMAmag porovnala jeho nová slova s popisy starších vlogů, které kanál TeamBrichta zveřejnil v roce 2025.
Vody nebylo, mýdlo taky ne. A to byl teprve začátek
Video nazvané NEJHORŠÍ CLASH?? vyšlo na kanálu TeamBrichta na YouTube a týká se turnaje Clash 17, který se odehrál 24. října 2026 na Zimním stadionu Ústí nad Labem. Podle přepisu, do kterého redakce MMAmag nahlédla a který 3. listopadu 2026 vydal server Kaóčko, v něm Brichta říká: „Tenhle galavečer byl asi ten nejhorší, na kterém jsem kdy byl“. Server Top-Fight tutéž pasáž o den později podává jako Brichtova slova o nejhorším galavečeru, na kterém kdy byl. Promotérovi a šéfovi Clashe Tomáši Le Symu podle Kaóčka vzkázal: „Tome, promiň, ale budu objektivní“.
Tuto bilanci redakce MMAmag dohledala na Sherdogu; profil na webu KSW, největší polské MMA organizace, u Brichty uvádí hmotnost 66 kg a bilanci 4-4-0 v organizaci.
Co mu podle přepisů vadilo:
- nedostatek vody
- prázdné dezinfekce a chybějící mýdlo
- zima
- pozdní začátek a dlouhé prostoje mezi zápasy
- zázemí pro zápasníky
Zajímavé je, že stejný kanál natáčel vlogy z akcí stejné organizace ještě v roce 2025 a znělo to podstatně smířlivěji.
Stejný kanál, stejná organizace, jiná písnička
TeamBrichta zveřejnil 7. března 2025 vlog z turnaje Clash 11 a 16. června 2025 vlog z Clash 12. V popisu druhého z nich stojí věta „Když si to shrneme celé Clash mam rád a beru galavečery s rezervou“. Tentýž popis ovšem přiznává, že galavečer Brichtu nenadchl a že odcházel spíše zklamaný.
O roli oficiálního mluvčího nešlo. U Clash 11 popis mluví o akci, na kterou se všichni těšili, a uvádí Brichtu jako moderátora a trenéra. Rozdíl je tedy v tónu, ne v placené spolupráci. Výsledky z Ústí navíc vypadají jinak než jeho verdikt.
13 zápasů, 9 ukončení. A přesto nuda?
Z karty turnaje na ClashRankings, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že na programu bylo 13 zápasů. Statistika pracuje s 12 započtenými zápasy: devět skončilo knockoutem nebo technickým knockoutem, tři rozhodnutím rozhodčích, submise nepadla žádná. V hlavním zápase ukončil Martin Fenin hudebníka Martina Kociána technickým knockoutem ve 2. kole, ClashRankings uvádí čas 0:24, Top-Fight 0:23.
Titul do 66 kg získal Dominik Radl, který porazil Lukáše Přidala po zásahu lékaře v 1. kole. Karel Benda zvládl speciální formát jeden proti pěti bez váhového limitu. Podle harmonogramu organizace měla hlavní část začít ve 20:00. Zápasy na kartě tedy byly. Čas mezi nimi podle Brichty ne.
Clash umí prodat chaos. Tenhle ale neprodal nikdo
ANALÝZA Clash staví značku na tom, že chaos je součástí produktu, a publikum mu to toleruje. Zápas jednoho muže proti pěti soupeřům si nikdo nekupuje kvůli čistotě sportu. Jenže voda, mýdlo a teplo v zázemí do kategorie zaplaceného bizáru nepatří, protože je nikdo neprodává jako zážitek.
Oficiální web Clashe ani jeho tiskový web k 4. listopadu 2026 odpověď na Brichtovo video neuvádějí; reakci organizace necitují ani Kaóčko a Top-Fight. Příprava dalšího turnaje přitom běží: Clash 18 s podtitulem Judgement Day je podle prodejní stránky Ticketportalu naplánovaný na 6. února 2027 do pražské sportovní haly. Kritika tentokrát nepřišla od konkurence, ale od pravidelného hosta s kamerou, který si Clash roky vybíral sám.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek