Jsem nezaměstnaný, vtipkuje Jágr z dovolené na Floridě. Po měsíční odmlce se vrátil na Instagram a zaskočil fanoušky

Na fotce stojí čtyři lidé, palmy a slunce. Vedle Jágra jeho partnerka Dominika Branišová, kapitán Floridy Panthers Aleksander Barkov a tenistka Marie Bouzková. Pod snímkem, který česká média citovala 3. listopadu 2026, stojí popisek: „Profesionální hokejista, profesionální tenistka, skoro profesionální padelová hráčka a já (nezaměstnaný).“ Typický Jágr. Ostatním přidělil tituly, sebe nechal na konci s prázdnou kolonkou. Fanoušky to pobavilo, ale i trochu zarazilo. V tom vtipu je totiž víc pravdy, než by se na první pohled zdálo, a zároveň méně, než by naznačovala nálepka „nezaměstnaný“.
Měsíc ticha u oceánu
Jágr byl v posledních měsících na sítích i ve společnosti vidět nebývale často. Pak zmizel. Expres jeho mlčení popsal jako zhruba měsíční detox od Instagramu. Sám Jágr pauzu nijak nevysvětlil a žádná dramatická událost za ní podle všeho není.
Spíš to vypadá na vědomé vypnutí. S Branišovou totiž strávil říjen na Floridě, v oblasti Fort Lauderdale v sousedství Miami. Nejde o náhodný výlet: podle Primy je Florida pro pár oblíbenou destinací a letos tam vyrazili na měsíční pobyt už podruhé, poprvé na jaře.
Branišová koncem října ukázala, že nejde o klasickou plážovou dovolenou. Popsala spíš obyčejný život v jiných kulisách: ranní procházky u oceánu, práci na počítači, domácí režim v apartmánu. Žádné koktejly u bazénu, spíš přesídlení na pár týdnů. Kdo zná Jágrovu pověstnou posedlost tréninkem a řádem, nebude se divit.
Hokej místo pláže
Úplně bez hokeje se to ale neobešlo. Jágr zamířil do Sunrise, do Amerant Bank Arena, kde 2. listopadu hostili Panthers Detroit. Domácím se nedařilo, Red Wings vyhráli 5:3 a Floridě ukončili sérii tří výher.
Pro Jágra to byl návrat na známé místo. Za Panthers hrál v letech 2015 až 2017 a odehrál za ně 181 zápasů. Na dalších fotkách se objevil s legendárním obráncem Bobbym Orrem i s generálním manažerem klubu Billem Zitem. Když se ve vlastní bývalé hale fotí s jedním z největších hráčů historie a se šéfem úřadujícího týmu, těžko působí jako muž, kterého hokej odstavil.
Pikantní je, že ani Barkov na fotce zrovna „nepracoval“. NHL 7. října oznámila, že finský kapitán bude kvůli zranění dolní části těla mimo hru šest až osm týdnů, operaci ale nepotřebuje. Profesionální hokejista z popisku tedy v tu chvíli také jen přihlížel. Bulvárnější iSport si navíc všiml, že Jágr společným snímkem veřejnosti výrazněji představil Bouzkovou a Barkova jako pár.
Kolik pravdy je v „nezaměstnanosti“
Formálně Jágr práci neztratil. Na webu Rytířů ho dodnes najdete hned dvakrát. Stránka Vedení Rytířů Kladno ho uvádí mezi majiteli klubu vedle Tomáše Drastila. Většinový podíl sice Drastilovi prodal už v roce 2025, z klubu ale neodešel.
Druhá stopa je hráčská. Hráčský profil ho dál vede jako útočníka. Statistiky ovšem vyprávějí jiný příběh: za sezonu 2025/26 šest zápasů, poslední doložený extraligový start z 21. prosince 2025 v Liberci. Od té doby nic.
A pak je tu únor. V online rozhovoru na Instagramu Jágr řekl, že ho fanoušci na ledě už asi neuvidí a že návrat by vyžadoval zázrak. Shrnul to tehdy i NHL.com. Definitivní rozlučku ale nikdy neohlásil. Žádná tisková konference, žádné poslední kolečko po ledě. Kariéra, která trvala přes tři desítky let, prostě tiše vyšuměla do nejistoty.
Proto vtip funguje. Jágr není nezaměstnaný, jenže ani není hráčem v tom smyslu, v jakém byl celý život. Visí mezi dvěma rolemi a místo vážného prohlášení to shodil jedním slovem v závorce.
Značka, která nepotřebuje led
Podle nás je „nezaměstnaný“ Jágr hlavně symbolem přechodu. Na ledě se nejspíš loučí, ale kolem hokeje zůstává institucí, kterou je vidět, i když zrovna mlčí. Stačí jedna fotka po měsíci ticha a píší o ní tři velké české weby během dvou dnů.
Kromě role v Kladně má i vlastní byznys. V roce 2022 představil značku JJ68 s produkty z konopí a už tehdy otevřeně říkal, že ji bere i jako způsob, jak vyplnit prázdno po hokeji. Přidejte reklamy, veřejná vystoupení a Instagram @jj68jaromirjagr, kde každý jeho krok sleduje obrovská komunita. Takového „nezaměstnaného“ by si přála leckterá firma.
Na nejbližší dny nic neoznámil. Kladno čeká po pauze 13. listopadu zápas v Olomouci a o dva dny později doma Třinec. Jestli u toho Jágr bude na tribuně, v kanceláři, nebo ještě u oceánu, zatím nikdo neřekl.
Možná je to nejpřesnější obraz dnešního Jágra: muž v kraťasech pod floridskými palmami, který se fotí s kapitánem Panthers a o sobě píše, že nemá práci. Dres číslo 68 přitom pořád visí v kladenské šatně a čeká, jestli si ho ještě někdy oblékne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta