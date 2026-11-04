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Jsem nezaměstnaný, vtipkuje Jágr z dovolené na Floridě. Po měsíční odmlce se vrátil na Instagram a zaskočil fanoušky

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Jaromír Jágr se po měsíční odmlce vrátil na Instagram. Z Floridy poslal fotku s Barkovem a Bouzkovou a sebe podepsal jako nezaměstnaného.
Jsem nezaměstnaný, vtipkuje Jágr z dovolené na Floridě. Po měsíční odmlce se vrátil na Instagram a zaskočil fanoušky

Jsem nezaměstnaný, vtipkuje Jágr z dovolené na Floridě. Po měsíční odmlce se vrátil na Instagram a zaskočil fanoušky

Zdroj: IIHF
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 14:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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