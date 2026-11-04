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ZČU opět povede Miroslav Lávička, chce zvýšit počty studujících až na 15 tisíc

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Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) povede znovu pětapadesátiletý matematik Miroslav Lávička. Byl jediným kandidátem na rektora jediné veřejné vysoké školy v Plzeňském a Karlovarském kraji s více než 13 000 studenty. Nové čtyřleté funkční období mu začne 1. března 2027.
ZČU opět povede Miroslav Lávička, chce zvýšit počty studujících až na 15 tisíc

ZČU opět povede Miroslav Lávička, chce zvýšit počty studujících až na 15 tisíc

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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