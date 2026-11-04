Vémolova verze se rozpadla. Spolucestující z letadla popsala, co viděla, a poslala vzkaz Lele

Byla to obyčejná rodinná dovolená v Česku, jak ji později popsala Lela Ceterová. Karlos Vémola, 41letý český bojovník v polotěžké váze, do 93 kg, podle ní odjel už po prvním dni s tím, že musí do Šamorína kvůli akci OKTAGON MMA. Po návratu prý našla v jeho autě letenku a z ní pochopila, že byl v Bulharsku. K té letence se přidal hlas ženy, která tvrdí, že seděla ve stejném stroji do Burgasu. Redakce MMAmag proto prošla veřejné karty turnajů OKTAGON MMA a tiskové podklady z letiště v Burgasu, aby oddělila, co jde ověřit, od toho, co zůstává tvrzením.
Dovolená, která podle Ceterové skončila po jednom dni
Ceterová popsala celou epizodu serveru eXtra.cz 24. října 2026: třídenní rodinný pobyt na Čapím hnízdě, odjezd po jednom dni, vysvětlení o Šamorínu a OKTAGON MMA, pak letenka v autě. Je to její verze, ne doložený itinerář. Žádný cestovní doklad k této verzi zveřejněný nebyl.
V jeho profilu, který OKTAGON MMA, největší česká organizace smíšených bojových umění, vede na svém webu, redakce MMAmag dohledala bilanci 39-9-0 a údaj, že jde o bývalého šampiona střední i polotěžké váhy. Rozchod oznámil sám: iDNES.cz 2. dubna 2026 citoval jeho příspěvek, podle kterého už s Ceterovou delší dobu netvořili pár. Na letenku by se dalo přistoupit jako na nedorozumění. Jenže pak se ozvala žena, která tvrdí, že v tom letadle seděla taky.
Cestující, která si ten let pamatuje dodnes
Výpověď ženy, jež nechtěla uvést jméno, zveřejnila eXtra.cz 23. října 2026. Podle ní letěl Vémola na začátku srpna 2025 do bulharského Burgasu s Monikou Naomi, ženou, kterou s ním média od jara spojují. „Stopro, máme doma fotky z Bulharska, byl s námi v letadle…“ uvedla pro eXtra.cz. Dodala, že nastupovali a vystupovali každý zvlášť, ale mezi ostatními rodinami vyčnívali. Je to vzpomínka jedné pasažérky, nic víc.
Výpověď nedoplňuje palubní lístek, přesné datum letu ani snímek z paluby. Spojení z Prahy do Burgasu v té sezoně fungovalo, v tiskové zprávě provozovatele letišť Fraport Bulgaria z 12. ledna 2026 redakce MMAmag vyčetla, že Česko patřilo v roce 2025 mezi pět zemí s nejvyšším počtem cestujících v Burgasu. O konkrétních pasažérech to neříká nic. Vémola sám přitom veřejně mluvil o tom, kdy Moniku poznal.
Červen, srpen, duben. A jeden turnaj, který se konal v Praze
Jeho verzi převzala eXtra.cz 17. října 2026 z rozhovoru pro Expres: řeči o známosti trvající rok nebo dva označil za „úplnou blbost“, za Monikou prý šel po zápase s Attilou Véghem a po propuštění z vazby ho nejvíc podržela. Šlo o samostatnou trestní kauzu, v níž podle Novinek z 19. ledna 2026 rozhodla státní zástupkyně o propuštění na kauci a Vémola vinu odmítal.
V kartách turnajů na webu OKTAGON MMA redakce MMAmag našla OKTAGON 72 ze 14. června 2025 v Praze, kde Vémola nastoupil proti Attilovi Véghovi, a OKTAGON 74 z 9. srpna 2025 rovněž v Praze. Akce v Šamoríně se mezi veřejnými turnaji léta 2025 neobjevuje. Neveřejnou pracovní cestu to nevylučuje.
|Období
|Vémolova verze
|Druhá strana
|Začátek srpna 2025
|popírá dřívější známost s Monikou
|svědkyně: společný let do Burgasu
|Rodinná dovolená v létě 2025
|podle Ceterové jel do Šamorína kvůli akci OKTAGON MMA
|v kartách OKTAGON MMA akce v Šamoríně pro léto 2025 není
|Leden 2026
|po vazbě ho podržela Monika
|Ceterová: letenku našla v autě už dřív
Mezi červnem 2025, kdy podle citovaného rozhovoru Moniku oslovil, a dubnem 2026, kdy oznámil rozchod, leží 10 kalendářních měsíců. Od začátku srpna 2025, o kterém mluví svědkyně, je to 8. Žádné disciplinární ani soudní řízení v této vztahové věci neběží, nikdo v ní nerozhodl a žádný trest nepadl.
Vzkaz, který nebyl určený médiím
Svědkyně neposlala jen popis letu. Podle eXtra.cz napsala Ceterové i osobní vzkaz: „Vždycky je důležité pevné rozhodnutí. Ostatní nám posouvají naše hranice a je jen na nás, jak s tím naložíme.“ A dodala radu: „Soustřeďte se na sebe a léčení srdce.“ Vzkaz nemíří na kariéru ani na klec, míří na soukromí.
GLOSA V kleci skončí spor verdiktem rozhodčích. Tady zůstanou dvě verze jednoho léta, jedna letenka a jedna cestující, která si pamatuje nástup do letadla. Nikdo nic neprokázal a nikdo nic nerozhodl. Přesto ta vzpomínka vysvětluje, proč se jedna letenka drží v příběhu déle než kterékoli dosavadní prohlášení.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka