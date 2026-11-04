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Vémolova verze se rozpadla. Spolucestující z letadla popsala, co viděla, a poslala vzkaz Lele

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Jedno léto a dvě verze: rodinný pobyt v Česku, ze kterého Vémola podle Lely Ceterové odjel po jednom dni, a letenka do Burgasu. Teď se ozvala žena, která tvrdí, že s ním seděla v letadle.
Vémolova verze se rozpadla. Spolucestující z letadla popsala, co viděla, a poslala vzkaz Lele

Vémolova verze se rozpadla. Spolucestující z letadla popsala, co viděla, a poslala vzkaz Lele

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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