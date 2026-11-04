Schick dostal víc talentu než Kane, přesto Zlatý míč drží Angličan. Český útočník udělal v kariéře jednu zásadní chybu

V pondělí 26. října 2026 stál Kane na pódiu v Londýně, na 70. ročníku ankety, která poprvé zavítala do anglické metropole a vzdala hold svému prvnímu vítězi Stanleymu Matthewsovi. Za sebou nechal Kyliana Mbappého i Lamineho Yamala a k Zlatému míči přibral také Trofej Gerda Müllera pro nejlepšího střelce. Schick mezitím prožíval v Leverkusenu další solidní podzim. Oba jsou útočníci Bundesligy a oba umějí dávat góly. Jenže jeden z nich je dnes nejlepším fotbalistou světa a druhý zůstal výborným hrotem klubu, který ztratil svou mistrovskou generaci. Rozdíl mezi nimi podle nás nevznikl v kopačkách. Vznikl v tom, kam kdo svůj talent dokázal zasadit.
Londýnský večer, který začal v Ridgeway
Kaneův příběh se dnes vypráví jako pohádka, ale na jeho začátku stálo obyčejné odmítnutí. Arsenal ho jako dítě poslal pryč. Sám později popsal, že patřil k menším klukům v týmu, narodil se až ke konci ročníku a růstový skok přišel až kolem čtrnácti let. Otec mu tehdy řekl jednoduchou větu: vrátí se do Ridgeway Rovers a budou dál tvrdě pracovat. Prostředí malého klubu Kane označil za rodinné a bez zbytečného tlaku.
Pak přišel Watford, Tottenham a série hostování, která by mnohého talentovaného mladíka zlomila. Leyton Orient, Millwall, Norwich, Leicester. Právě Millwall z něj podle jeho slov „udělal chlapa“ a naučil ho tlaku dospělého fotbalu. Žádná zkratka, žádné okamžité zbožštění.
FIFA ve své technické příručce k identifikaci talentu popisuje takzvaný efekt relativního věku: děti narozené později v ročníku jsou v talentových programech méně zastoupené, protože v mládí bývají fyzicky znevýhodněné. Kane je učebnicový případ. Momentální fyzická převaha se u dětí snadno zamění za dlouhodobý potenciál.
Do Londýna se tak vrátil jako pátý Angličan se Zlatým míčem po Matthewsovi, Charltonovi, Keeganovi a Owenovi, první po 25 letech. A zároveň jako první hráč Bayernu s touto trofejí od Karla-Heinze Rummeniggeho. Při převzetí děkoval rodině a manželce Kate. U něj to nezní jako povinná fráze. Rodina byla tím, co ho drželo v době, kdy ho fotbal odmítal.
Devítka, která chodí pro míč ke středovému kruhu
Čísla Kaneovy sezony 2025/26 vypadají jako překlep. Podle anglického svazu dal v 65 zápasech za klub a reprezentaci 73 gólů, z toho 61 za Bayern a 12 za Anglii. Mnichovští získali Bundesligu, Německý pohár i Superpohár, Anglie vybojovala na mistrovství světa v Severní Americe třetí místo. Srovnání se Schickem v téže sezoně je neúprosné:
|Sezona 2025/26
|Harry Kane
|Patrik Schick
|Góly v Bundeslize
|36
|16
|Góly za klub ve všech soutěžích
|61
|22 (ve 42 zápasech)
|Pořadí mezi střelci Bundesligy
|1.
|4.
|Klubové trofeje
|Bundesliga, pohár, Superpohár
|žádná
|Mistrovství světa 2026
|3. místo s Anglií
|konec ve skupině, bez gólu
Tabulka střelců v DFB Datencenter řadí Schicka za Kanea, Undava a Guirassyho. Čtvrté místo v Bundeslize je samo o sobě úctyhodné. Jenže Zlatý míč neodměňuje góly, ale vliv.
A tady Kane odskakuje nejvíc. Bayern v březnu 2026 zveřejnil analýzu s názvem „Kaneův faktor v číslech“, podle níž byla jeho průměrná pozice v zápase s Dortmundem u středového kruhu, dokonce za Gnabrym. Kane se stahuje, rozehrává, navazuje kombinace, pracuje bez míče a svým odchodem z vápna vytahuje stopery, čímž otevírá prostor křídlům. Kompanyho Bayern z něj udělal devítku, která útok nejen zakončuje, ale i řídí jeho rytmus.
Schick je jiný typ. Levonohý, 191 centimetrů vysoký zakončovatel, jehož hlavní hodnota leží ve vápně a v gólové efektivitě. V 28 bundesligových zápasech odehrál 1 995 minut, dal 16 gólů a přidal 3 asistence. To je výborná bilance pro hrotového útočníka. Pro lídra, který táhne celý tým, je to málo.
Kde se Schickova křivka zlomila
Že měl Schick víc talentu, je náš názor, ne změřitelný fakt. Opíráme ho o to, jak jeho hra působí: elegantní první dotek, přirozené zakončení z nemožných úhlů, levačka, která dokáže z ničeho vyrobit gól. Kane nikdy nebyl ten nejkrásnější útočník na hřišti. Byl ten nejúplnější.
Pokud hledáme jednu zásadní chybu, nenajdeme ji v žádném výroku samotného Schicka ani jeho agenta. Kariérní data ale ukazují zlom, který se nikdy nezahojil. Po skvělé sezoně v Sampdorii odešel do AS Řím a tam to nevyšlo. Za dvě sezony podle serveru Opta Analyst odehrál v lize 46 zápasů a dal pět gólů. Na hráče, kterého Itálie vnímala jako jeden z největších příslibů, to byla krutá bilance.
Kane svůj první velký klub proměnil v základnu, ze které vyrostl ve světovou hvězdu. Schick ten svůj neproměnil. Přes Lipsko se dostal do Leverkusenu, kde se prosadil naplno: 24 bundesligových gólů v sezoně 2021/22, 21 v sezoně 2024/25 a celkem už 97 gólů v nejvyšší německé soutěži. Jeho strop byl vysoko. Nikdy ale neposkládal sezonu, klubový kontext a reprezentační příběh dohromady tak, aby ho evropský gigant chtěl jako tahouna.
Přidala se zranění, třeba v ročníku 2022/23 přišla dlouhá pauza bez soutěžního gólu. A v srpnu 2025 podepsal v Leverkusenu smlouvu do 30. června 2030. Klub ho označil za klíčového hráče přestavby po odchodu Wirtze, Xhaky, Frimponga, Hrádeckého, Taha, Hincapiého, Bonifaceho i trenéra Xabiho Alonsa. Schick zůstal jednou z mála konstant. Je to role, která svědčí o důvěře. Zároveň ho ale ukotvila mimo absolutní špičku.
Český problém s krásným prvním dotekem
Mistrovství světa v Severní Americe mohlo být Schickovou výkladní skříní. Česko ve skupině prohrálo s Jižní Koreou 1:2, remizovalo s Jihoafrickou republikou 1:1 a 25. června padlo s Mexikem 0:3. Schick nastoupil třikrát, odehrál 180 minut a nedal gól ani nepřihrál. V posledním zápase naskočil až jako střídající hráč na 26 minut. Jestli ho turnaj zasáhl psychicky, nevíme. Reputačně mu ale nepomohl: hlavní střelec týmu odjel bez gólu, zatímco Kane vezl domů bronz.
Podle nás se v tom rozdílu skrývá i širší český motiv. Nestačí mít elegantnější první dotek nebo přirozenější zakončení, pokud hráč nedojde do prostředí, které ho donutí stát se komplexním lídrem. Paradoxně nejpevnější české kariéry posledních let nestavěly na čistém talentu. Tomáš Souček jako junior dojížděl na trénink sto kilometrů, odmakal ho a jel zpátky; trenéři u něj vyzdvihovali skromnost, vůli a podporu rodičů. Vladimíru Coufalovi v Baníku řekli, že je malý a nemá fyzické parametry. Jan Koller se k velkému fotbalu dostal oklikou přes Milevsko, Krč a sparťanskou rezervu, než v belgickém Lokerenu explodoval jako střelec.
Fotbalová asociace ve své Národní fotbalové strategii na léta 2023 až 2027 sama píše o potřebě vzdělanějších trenérů, individuálního přístupu, sledování hráčů a lepší práce s daty u talentované mládeže. Že akademie plošně podceňují charakter a práci bez míče, doloženo není. Pokud ale svaz sám volá po lepší identifikaci talentu, měla by do ní patřit i mentální odolnost a ochota hrát pro tým stejně jako technika.
Schick přitom odepsaný není. Na podzim 2026 nasázel v prvních osmi bundesligových zápasech sedm gólů, přidal dvě asistence a byl druhým nejlepším střelcem soutěže. Po třicítce ho ale spíš čeká role lídra a klubové rekordy v Leverkusenu než přestup do Bayernu.
Kane má doma Zlatý míč, Schick krásnější góly na sestřizích. Talent rozhoduje o tom, jak hráč vypadá s míčem. O tom, kam dojde, rozhoduje všechno ostatní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner