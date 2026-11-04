Till popsal zákulisí krachu jednání s Paulem a nešetřil ho. Vybral si kluka o 25 kilo lehčího, protože je podvodník

Darren Till, 33letý britský bojovník střední váhy do 84 kg s bilancí 18-5-1, seděl v Dubaji, kde bydlí, a 14 dní makal v kempu s trenérem, kterého si nechal přiletět. V hlavě měl 24. prosince, sedm týdnů přípravy a třetí zápas v roce 2026. Podle svých slov měl s týmem Jakea Paula, 29letého amerického boxera s bilancí 12-2, domluvenou cenu i termín. Místo podpisu si přečetl jméno Cédrica Doumbého, 34letého francouzského bojovníka welterové váhy do 77 kg s profesionální boxerskou bilancí 1-0 a bývalého dvojnásobného šampiona kickboxerské organizace GLORY. Redakce MMAmag prošla záznam epizody podcastu, ve kterém to Till popsal, i oficiální oznámení Paulova promotéra, a jedno číslo z Tillovy kritiky se s papíry neschází.
Trenér přiletěl, zápas se vypařil
Till mluvil 2. listopadu 2026 v pořadu The Ariel Helwani Show, podcastu novináře Ariela Helwaniho; jeho blok začíná v 35. minutě epizody. V záznamu rozhovoru redakce MMAmag dohledala pasáž, kde o tom, kdo komu volal první, řekl: „Oni oslovili mě, ne já je.“ K přípravě dodal: „Poslední dva týdny jsem byl v kempu se svým trenérem. Nechal jsem ho přiletět.“ Účet za to vyčíslil slovy „právě jsem vyhodil asi 5 000 liber“, tedy zhruba 146 000 Kč.
Je to Tillova verze. Jednání podle něj směřovala k dohodě o ceně i termínu. Datum má přitom pro Tilla ještě jeden rozměr: narodil se 24. prosince 1992, takže zápas měl připadnout na jeho 34. narozeniny. V roce 2026 nastoupil dvakrát v BKFC, organizaci zápasů holýma rukama, v květnu proti Aaronu Chalmersovi a v září proti Yoelu Romerovi.
Oznámení Paulova promotéra popisuje Štědrý večer v Dubaji jinak. Tillovo jméno v něm nepadne ani jednou.
Štědrý den v Dubaji má jiného hlavního hosta
V tiskové zprávě, kterou promotérská společnost Most Valuable Promotions zveřejnila 2. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala celé zadání. Paul nastoupí proti Doumbému. Osm kol v dubajské aréně v Dubaji 24. prosince 2026, limit křížové váhy 200 liber, tedy 90,7 kg.
Paul v oznámení hlásí: „Jsem zarezlý, čelist mám rozbitou… ale tohle není kickbox, mon ami. Tohle je box.“ Prodává se tedy souboj boxera s kickboxerem, o Tillovi ani slovo. Tentýž promotér přitom 29. října 2026 ohlásil jen Paulův návrat do Dubaje a jméno soupeře přidal až o čtyři dny později. Server MMA Fighting před oznámením psal, že Tilla jako možného soupeře veřejně naznačoval Nakisa Bidarian, Paulův promotérský partner.
Veřejně dostupné příspěvky Paula, Most Valuable Promotions ani Bidariana z 2. až 4. listopadu 2026 přímou reakci na Tillovu kritiku neobsahovaly. Nejhlasitější číselná Tillova výtka stojí na jediném čísle. A právě to číslo se s přehledem vah od promotéra rozchází.
Kolik kilo mezi nimi doopravdy je
Till v rozhovoru tvrdil, že Doumbé váží 170 liber a Paul 220, tedy rozdíl kolem 50 liber. To odpovídá 22,7 kg. Z přehledu vah, který promotér zveřejnil na stránce akce, redakce MMAmag vyčetla jiná čísla. Nejde o výsledek vážení; to zápas teprve čeká. Jsou to údaje deklarované promotérem.
|Bojovník
|Váha podle promotéra (lb)
|Přepočet (kg)
|Jake Paul
|216,6
|98,2
|Cédric Doumbé
|200
|90,7
|Rozdíl
|16,6
|7,5
Rozdíl 16,6 libry dělá 7,5 kg. Tillovo číslo je tedy zhruba trojnásobek toho, co stojí na papíře. O Paulovi Till v témže rozhovoru řekl, že je „naprosto jasně napumpovaný steroidy“; konkrétní důkaz k tomu nenabídl a ve veřejném seznamu sankcí americké antidopingové agentury USADA se Paulovo jméno neobjevuje. Kde Tillova výtka sedí líp než na váze: v profesionálním boxu má podle promotéra za sebou jediný zápas.
Komu se tenhle Štědrý den vyplatí
ANALÝZA Boxerské zápasy celebrit a bojovníků z jiných sportů fungují tak, že o soupeři rozhoduje ten, kdo zápas platí a zároveň v něm nastupuje. Paul si akci pořádá přes vlastní promotérskou firmu, která ji podle oznámení přivedla do Dubaje ve spolupráci s tamní sportovní radou a úřadem pro ekonomiku a turismus. Doumbé je obrovské jméno pro francouzské publikum, v boxu má jediný profesionální zápas a navíc zápasí v PFL, americké organizaci smíšených bojových umění, která v dubnu 2024 oznámila jeho exkluzivní víceletou smlouvu. Pro prodej svátečního večera těžko hledat lepší kombinaci.
Je Till obětí? Opírá se jen o vlastní slovo a jeho nejhlasitější číslo neobstojí. V dokumentech promotéra, které měla redakce MMAmag k dispozici, jeho jméno nefiguruje ani v jedné verzi oznámení. Zároveň platí, že dva týdny dřiny a účet za přiletěného trenéra nikdo nezaplatí zpětně.
Tillův kemp byl investicí do dohody, kterou nikdo nepodepsal. Na Štědrý den 2026 bude mít narozeniny pár kilometrů od arény, ve které podle svých slov měl boxovat, a trenér, kterého si nechal přiletět, bude dávno doma.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková