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Aby červí díra zůstala průchozí, potřebuje hmotu s gravitací, která odpuzuje. Vědec z Nagoje říká, že její stopu už máme v datech, jen ji nikdo nehledal

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Dennívýzva
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Astrofyzik Fumio Abe z Nagojské univerzity spočítal, jak by v datech vypadala červí díra: krátké, zhruba čtyřprocentní pohasnutí vzdálené hvězdy.
Aby červí díra zůstala průchozí, potřebuje hmotu s gravitací, která odpuzuje. Vědec z Nagoje říká, že její stopu už máme v datech, jen ji nikdo nehledal

Aby červí díra zůstala průchozí, potřebuje hmotu s gravitací, která odpuzuje. Vědec z Nagoje říká, že její stopu už máme v datech, jen ji nikdo nehledal

Zdroj: Public Domain Pictures
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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