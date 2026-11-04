Záchranná mise ve fotografiích. Nová výstava představuje práci hasičů ve Venezuele

Záchranná mise ve fotografiích. Nová výstava představuje práci hasičů ve VenezuelePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Záchranná mise ve fotografiích. Nová výstava představuje práci hasičů ve VenezueleZdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 04.11.2026 14:18
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