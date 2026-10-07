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Hvězda zemřela. Z materiálu, který odhodila, se možná vytvořila nová planeta

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Planety si obvykle představujeme jako sourozence své hvězdy, kteří vznikli ze stejné původní zásoby plynu a prachu. Podivné složení jednoho bílého trpaslíka však naznačuje jiný příběh. Nový svět mohl vzniknout až z materiálu odhozeného při závěru hvězdného života a nyní o svou atmosféru znovu přichází.
Hvězda zemřela. Z materiálu, který odhodila, se možná vytvořila nová planeta

Hvězda zemřela. Z materiálu, který odhodila, se možná vytvořila nová planeta

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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