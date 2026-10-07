Hvězda zemřela. Z materiálu, který odhodila, se možná vytvořila nová planeta

Záhada čekala v archivu
Hubbleův teleskop pozoroval bílého trpaslíka HS 0209+0832 už v roce 1999. Ve spektru, tedy v rozložení světla podle vlnových délek, se objevovala řada chemických znaků, které tehdy nebyly přesvědčivě vysvětleny. Data zůstala dostupná, ale jejich význam potřeboval nové znalosti a další práci.
Astronom Jamie Williams se k nim vrátil s aktualizovanými údaji o chemických prvcích. Mezi neobvyklými stopami rozpoznal niob a tým identifikoval také další zvláštnosti složení. Výsledek zveřejněný v Nature Astronomy v říjnu 2026 přivedl vědce k možnosti, že systém hostí planetu druhé generace.
Taková planeta by nevznikla současně s původní hvězdou. Jejím stavebním materiálem mohlo být to, co hvězda ztratila až na konci svého života.
Bílý trpaslík může prozradit, co na něj padá
Bílý trpaslík je pozůstatek hvězdy, která odhodila vnější vrstvy a zanechala husté jádro. Jeho atmosféra může obsahovat materiál přicházející z okolí, a astronomové proto používají její složení jako nepřímou informaci o zaniklých či přežívajících tělesech.
Často se takto sledují stopy kamenných planetárních trosek. U HS 0209+0832 však kombinace prvků nepůsobí jako běžná zásilka rozemletých hornin. Zvláštní poměry těžších prvků vedly autory k modelu plynného obra vytvořeného z chemicky obohaceného materiálu odhozeného hvězdou.
Podle navrženého scénáře planeta přichází vlivem intenzivního záření o část atmosféry. Plyn se dostává k bílému trpaslíkovi a zanechává ve spektru podpis, z něhož lze usuzovat na jeho původ.
Další stopu poskytla proměnlivá jasnost
Pozorování doplnila data z dalších misí včetně FUSE a TESS. Tým zaznamenal také periodickou změnu jasnosti s dobou přibližně 4,4 dne. Takový signál může odpovídat tělesu obíhajícímu velmi blízko hvězdného pozůstatku.
Perioda ale sama o sobě neurčuje, jak těleso vzniklo. Musí zapadnout do dalších pozorování, především do chemického složení a modelu přenosu materiálu. Důkazní síla vzniká spojením několika stop, nikoli jedním pravidelným blikáním.
Astronomové proto mluví o kandidátovi. Planetu přímo nevyfotografovali a alternativní vysvětlení některých signálů stále potřebují posouzení. Formulace, že Hubble definitivně objevil svět narozený po smrti hvězdy, by přesahovala současné výsledky.
Planetární systém nemusí mít jen jeden začátek
Pokud se vysvětlení potvrdí, rozšíří představu o životním cyklu planetárních soustav. Konec původní hvězdy by neznamenal pouze ničení nebo přeskupení existujících planet. Za vhodných podmínek by mohl poskytnout materiál pro novou.
Takový svět ovšem nevzniká v mladé soustavě s dlouhou budoucností podobnou té sluneční. Obíhá hvězdný pozůstatek a může být vystaven prostředí, které mu atmosféru postupně odebírá. Zrození a zánik se zde mohou propojit v jednom systému.
Dalším úkolem je zjistit, zda chemicky zvláštní bílý trpaslík představuje výjimečný případ, nebo vodítko k dosud málo poznané populaci světů. Staré teleskopické archivy přitom mohou obsahovat další stopy, které nebyly při prvním zpracování rozpoznatelné.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature Astronomy – Discovery of a second-generation planet candidate accreting onto a white dwarf, DOI 10.1038/s41550-026-02983-7 [2], ESA/Hubble – Suspected second-generation planet solves Hubble cold case [3] img ai generated