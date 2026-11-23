Čisté konto a čtyři góly. Hokejisté Komety se v pátek večer činili Mladé Boleslavi, 20. kolo extraligy vyhráli s čistým štítem. Zabrali po dvou porážkách a Bruslaře přehráli počtvrté za sebou. Zatímco sportovci na ledě zářili, jejich příznivci se na výjezdu postarali o pořádnou ostudu. Jejich chování následně odsoudil domácí klub.
Odpalovali pyrotechniku a ničili toalety
V sektoru hostů ve ŠKOENERGO Aréně byla opakovaně odpalována pyrotechnika a byly poničeny pánské i dámské toalety. „Takové jednání a tento způsob fandění jsou nepřijatelné," zdůraznili zástupci BK Mladá Boleslav s tím, že s organizátorkou výjezdu Komety komunikovali několik týdnů před utkáním.
„Vedle vstupenek jsme s ní řešili podmínky pro zavěšení vlajek a použití bubnů a megafonů, stejně jako skutečnost, že utkání bude charitativního charakteru. Z komunikace s hostujícími fanoušky jasně vyplynulo, že pokud jim neposkytneme další místa, pořídí si vstupenky ve volném prodeji do různých částí hlediště," napsali domácí s tím, že celou situaci projednali také s Policií ČR a security službou.
Po doporučení těchto složek hostům vyhověli a přidali jim místa v jednom vyhrazeném sektoru. Cílem bylo předejít tomu, aby se větší skupina hostujících fanoušků rozptýlila po stadionu.
Ochranka měla plné ruce práce, zasahovala policie
Pracovníci bezpečnostní služby následně v sektoru hostů při utkání opakovaně zasahovali. Mimo jiné odnášeli a hasili pyrotechniku. „Udělali vše, co v dané chvíli mohli, aby ochránili návštěvníky a aby se utkání mohlo dohrát," doplnil bruslařský klub.
Domácí mají také informace o vážném incidentu u zimního stadionu a dalších incidentech fanoušků obou klubů v různých částech města. „Jejich okolnosti ponecháváme k objasnění policii, se kterou spolupracujeme stejně jako s vedením zimního stadionu," napsali.
Charitativní večer byl pro záchranáře pracovní
Páteční utkání bylo věnováno mladoboleslavským záchranářům. Jeho výtěžek pomůže vybavit vozidla rychlé zdravotnické pomoci.
„O to víc nás mrzí, že právě v souvislosti s večerem věnovaným jejich práci museli záchranáři poskytovat první pomoc v těchto těžko pochopitelných situacích," zdůraznil klub s tím, že odpalování pyrotechniky v hledišti a ničení vybavení stadionu do fandění nepatří. Kometa se k incidentům zatím nevyjádřila.