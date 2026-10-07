Vědec proměnil antarktický led v teleskop. Za lov téměř nepolapitelných částic dostal Nobelovu cenu

Vesmírný posel, který téměř nezanechává stopu
Neutrina procházejí naším tělem i Zemí, aniž si toho všimneme. S běžnou hmotou interagují mimořádně zřídka, což z nich dělá obtížný předmět výzkumu a současně cenné posly. Mohou přinášet informace z prostředí, odkud se jiné signály dostávají ven hůře.
Nemají elektrický náboj, a proto jejich dráhu nezatáčejí kosmická magnetická pole. U vysokoenergetického neutrina může směr příletu pomoci určit, odkud pochází. Potíž spočívá v tom, že téměř každá taková částice proletí i připraveným detektorem bez použitelné události.
Francis Halzen pomáhal prosadit odpověď založenou na velikosti: když jsou interakce vzácné, potřebujeme obrovský sledovaný objem. Vhodné prostředí našel antarktický led.
Led je součástí přístroje
IceCube využívá přibližně jeden kubický kilometr ledu pod jižním pólem. Do hlubokých vrtů byly instalovány řetězce světelných senzorů; původní soustava jich obsahuje 5 160. Led kolem nich není pouhý obal. Tvoří prostředí, v němž mohou vědci pozorovat následky vzácných částicových interakcí.
Když neutrino interaguje s hmotou, mohou vzniknout nabité částice. Ty při průchodu ledem vytvářejí Čerenkovovo záření, pokud se pohybují rychleji, než se v tomto prostředí šíří světlo. Einsteinův rychlostní limit tím neporušují: rychlost světla ve vakuu zůstává vyšší.
Senzory zaznamenávají čas a intenzitu světelných signálů. Z jejich prostorového rozložení lze odhadovat energii i směr původního neutrina. Některé události vytvoří dlouhou stopu, jiné spíše rozptýlenou světelnou spršku; jejich rekonstrukce proto nemá vždy stejnou přesnost.
Nový způsob pozorování potřeboval vlastní důkaz
Observatoř oznámila v roce 2013 detekci vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. Podstatné bylo rozlišit kosmické částice od pozadí vytvářeného procesy v zemské atmosféře. Samotný záblesk v ledu ještě není automaticky zprávou ze vzdálené galaxie.
Následná pozorování ukázala možnosti neutrinové astronomie v konkrétních případech. V roce 2023 IceCube představil také neutrinový obraz Mléčné dráhy. Astronomie tak dostala další druh informace, který doplňuje elektromagnetické záření a gravitační vlny.
Nobelova cena za fyziku, oznámená 6. října 2026, ocenila Halzenovy rozhodující příspěvky k observatoři a objevu vysokoenergetických kosmických neutrin. Výsledek ovšem vznikl díky práci rozsáhlé mezinárodní spolupráce, od stavby v extrémních podmínkách po analýzu dat.
Ani výjimečný detektor neuvidí všechno
IceCube většinu neutrin nezachytí a přesnost určení zdroje závisí na podobě události. Výzkumníci musí rozumět také vlastnostem ledu, které ovlivňují šíření světla mezi senzory. Pozorování vesmíru proto zahrnuje i velmi podrobný výzkum prostředí pod jejich nohama.
Rozšíření IceCube Upgrade, instalované v sezoně 2025–2026, má zlepšit kalibraci a možnosti měření. Navrhovaný IceCube-Gen2 počítá s výrazně větším optickým objemem. Cílem není pouze zaznamenat více částic, ale proměnit první objevy v podrobnější mapu jejich zdrojů.
Nejzajímavější na tomto teleskopu tak není jen jeho velikost. Ukazuje, že astronomický přístroj nemusí mít podobu objektu, který od okolí oddělíme. Někdy lze okolní svět zapojit přímo do měření a z kusu planety vytvořit prostředek k poznávání vzdáleného vesmíru.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nobel Prize – Nobel Prize in Physics 2026 [2], IceCube – Francis Halzen, IceCube principal investigator, wins 2026 Physics Nobel Prize [3], IceCube – Improving in-ice particle shower models for reconstruction of IceCube events [4] img ai generated