Po smažení zůstává na povrchu pánve mastný film, kterého se vám nedaří zbavit ani pomocí houbičky a běžného prostředku na nádobí? Přitom není nutné, abyste použili půl lahve saponátu na nádobí. Pomůže jednoduchý trik.
Nejdřív je třeba pánev odmastit nasucho
Největší chybou je pustit se do mastné pánve okamžitě pod tekoucí vodou. Tuk se totiž může roznést po celém povrchu i houbičce a výsledkem je ještě větší mastnota. Pokud je pánev ještě teplá, nechte ji nejprve krátce zchladnout, aby byla bezpečná na dotek. Poté vezměte papírovou utěrku a co nejvíce tuku z pánve setřete. Tento jednoduchý krok udělá při následném mytí překvapivý rozdíl. Do odpadu se navíc nedostane větší množství tuku, který by mohl zanášet potrubí.
Pomůže obyčejná jedlá soda
Na zbytky mastnoty nasypte na suchou pánev tenkou vrstvu jedlé sody. Přidejte několik kapek vody a vytvořte jemnou pastu. Nechte ji několik minut působit a potom povrch opatrně otřete měkkou houbičkou nebo hadříkem. Soda pomůže uvolnit mastný film, takže následné mytí vyžaduje jen malé množství prostředku na nádobí.
Nakonec pánev důkladně opláchněte teplou vodou a osušte. U běžných nerezových nebo smaltovaných povrchů může být tento postup velmi praktický. U nepřilnavých pánví je ale potřeba postupovat šetrně a nepoužívat abrazivní houbičky ani povrch zbytečně nedrhnout.
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Foto: Pixabay
Jeden zvyk ušetří nejvíc saponátu
Pokud chcete spotřebu prostředku na nádobí skutečně snížit, nejdůležitější je odstranit většinu tuku ještě před samotným mytím. Papírová utěrka zabere jen pár vteřin a následné odmaštění je mnohem jednodušší. Pánev pak často zvládnete umýt několika kapkami mycího prostředku na nádobí místo velké dávky. Nejde přitom jen o úsporu peněz. Méně tuku v odpadu znamená také menší riziko jeho postupného zanášení.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Pánev po umytí zůstává mastná: Trik pomocí papírové utěrky
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