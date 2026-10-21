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Pánev po umytí zůstává mastná: Trik pomocí papírové utěrky

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Dennívýzva
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Po smažení zůstává na povrchu pánve mastný film, kterého se vám nedaří zbavit ani pomocí houbičky a běžného prostředku na nádobí? Přitom není nutné, abyste použili půl lahve saponátu na nádobí. Pomůže jednoduchý trik.
pánev

pánev

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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