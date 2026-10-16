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Samsung vrací 10 tisíc Kč za nový tablet, ale jen u dražšího modelu. Levnější nabízí téměř totéž a stojí výrazně méně

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Samsung od 7. října 2026 prodává v Česku nové tablety Galaxy Tab S12+ a S12 Ultra. Cashback 10 000 Kč ale dostane jen kupec dražšího Ultra.
Samsung Galaxy S12 Ultra tablet

Samsung Galaxy S12 Ultra tablet

Zdroj: Samsung
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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