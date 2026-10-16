Samsung vrací 10 tisíc Kč za nový tablet, ale jen u dražšího modelu. Levnější nabízí téměř totéž a stojí výrazně méně

Levnější Galaxy Tab S12+ se cashbacku také dočkal. Samsung na něj nabízí bonus 6 000 Kč. Klíčové je, jak se po odečtení cashbacku změní cenový rozdíl mezi oběma modely. Základní Wi-Fi varianta S12+ s 256 GB úložištěm stojí 31 999 Kč, zatímco Ultra ve stejné konfiguraci vyjde na 37 899 Kč. Před akcí tedy rozdíl činí 5 900 Kč.
Po započtení cashbacku klesne cena S12+ na 25 999 Kč a modelu Ultra na 27 899 Kč. Rozdíl se tak smrskne na pouhých 1 900 Kč. A právě tady vzniká zajímavé dilema: vyplatí se připlatit necelé dva tisíce za větší displej a další výhody, nebo raději ušetřit a sáhnout po modelu, který nabízí velmi podobný základ?
Co oba tablety sdílejí a proč je S12+ tak blízko
Označení „téměř totéž“ není v tomto případě úplně od věci. Oba modely pohání stejný čip MediaTek Dimensity 9500, oba mají 120Hz displej Dynamic AMOLED 2X, certifikaci IP68 proti vodě a prachu a v balení také stylus S Pen. Podporují microSD karty s kapacitou až 2 TB, nabízejí režim DeX pro práci v prostředí podobném počítači a funkce Galaxy AI. Samsung navíc slibuje až sedm generací aktualizací operačního systému a sedm let bezpečnostních aktualizací. Nabíjení dosahuje u obou modelů výkonu až 45 W.
Jde tedy o velmi podobný základ výbavy. I levnější S12+ nabízí řadu funkcí, které byste očekávali od prémiového tabletu. Vyšší cena modelu Ultra se proto neodvíjí od výrazně výkonnějšího hardwaru, ale především od většího displeje a několika dalších rozdílů.
Kde Ultra skutečně přidává
Rozdíly mezi oběma modely existují, ale týkají se především těchto oblastí:
Displej: Ultra nabízí úhlopříčku 14,6 palce, zatímco S12+ má 12,6 palce. Větší plocha se hodí při práci s více okny současně, kreslení i úpravách dokumentů. Baterie: Ultra má kapacitu 11 600 mAh, S12+ pak 10 600 mAh. Větší baterie ale automaticky neznamená delší výdrž, protože Ultra musí napájet také větší displej. Wi-Fi: Ultra podporuje Wi-Fi 7, zatímco S12+ nabízí Wi-Fi 6E. Výhodu novějšího standardu využijete především s kompatibilním routerem a při náročnějším přenosu dat. Maximální konfigurace: Ultra lze pořídit až s 1TB úložištěm a 16 GB RAM. S12+ končí na 512 GB úložiště a 12 GB RAM. Fotoaparáty: Ultra má na zadní straně navíc 8Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Hmotnost: Wi-Fi varianta Ultra váží 692 gramů, zatímco S12+ má 553 gramů. Rozdíl 139 gramů je při držení tabletu v ruce znát.
To jsou skutečné výhody dražšího modelu. Pro uživatele, kteří tablet používají hlavně ke sledování videí, prohlížení webu, psaní poznámek a občasné práci v režimu DeX, však nemusejí být dostatečně důležité, aby ospravedlnily příplatek. Hodně záleží na tom, zda větší pracovní plocha skutečně zlepší váš způsob používání tabletu.
Cenová matematika, která rozhoduje
Podívejme se na ceny obou modelů v základní Wi-Fi konfiguraci s 256 GB úložiště.
Model Cena před cashbackem Cashback Cena po cashbacku Galaxy Tab S12+ 31 999 Kč 6 000 Kč 25 999 Kč Galaxy Tab S12 Ultra 37 899 Kč 10 000 Kč 27 899 Kč
U variant s podporou 5G zůstává cenový rozdíl stejný, pokud platí uvedené ceny a výše cashbacku. Příplatek za mobilní připojení činí u obou modelů 3 700 Kč. S12+ 5G tak po cashbacku vyjde na 29 699 Kč a Ultra 5G na 31 599 Kč.
Samsung tím zákazníkům nabízí poměrně jednoduchou volbu: za větší model Ultra si po započtení cashbacku připlatí jen 1 900 Kč. Bez bonusů by rozdíl činil 5 900 Kč, což by mohlo mnohem více lidí přesvědčit ke koupi levnější varianty.
Vyšší cashback u modelu Ultra tak může zákazníky motivovat k nákupu dražšího zařízení. Z pohledu kupujícího je ale důležité především to, zda využije jeho větší displej a další výhody. Samotný cenový rozdíl totiž ještě neznamená, že Ultra bude pro každého lepší volbou.
Jak cashback získat a na co si dát pozor
Cashback se neodečítá automaticky při nákupu. Jde o zpětný bonus, o který je potřeba požádat podle podmínek akce. Podle uvedených pravidel musí nákup proběhnout mezi 7. říjnem a 31. prosincem 2026 u autorizovaného prodejce. Může jít například o
Samsung.cz, Alzu, Datart, operátory nebo další zapojené partnery.
Po nákupu máte podle podmínek akce 14 dní na registraci. Postup je následující: v nově zakoupeném tabletu otevřete aplikaci Samsung Members, přejdete do sekce Výhody a spustíte registraci. Následně nahrajete doklad o nákupu a požadované identifikační údaje zařízení, například IMEI nebo sériové číslo podle pokynů v registračním formuláři.
Po posouzení žádosti by vám mělo přijít potvrzení e-mailem. Tím ale celý proces nemusí končit. Podle
pravidel cashbackové akce je po schválení žádosti nutné včas potvrdit vyplacení bonusu. Na tento krok má být stanovena lhůta sedmi dnů od schválení.
Vyplatí se proto pečlivě zkontrolovat všechny podmínky, termíny i požadované dokumenty. Pozdní registrace, nečitelný doklad nebo opomenutí závěrečného potvrzení mohou vést k zamítnutí žádosti. Rozhodující je vždy aktuální znění pravidel konkrétní akce.
Jak si Samsung stojí proti konkurenci
Třináctipalcový iPad Pro s čipem M5 začíná v českém Apple Storu na ceně 42 990 Kč za Wi-Fi variantu s 256GB úložištěm. Galaxy Tab S12 Ultra ve stejné kapacitní konfiguraci má po započtení uvedeného cashbacku vyjít na 27 899 Kč, zatímco S12+ na 25 999 Kč.
Apple nabízí vlastní ekosystém, výkonný čip M5 a displej Ultra Retina XDR. Cenový rozdíl je ale značný, takže při výběru záleží také na operačním systému, používaných aplikacích a příslušenství. Samotná cena proto není jediným měřítkem.
Na straně Androidu by mohl být alternativou Lenovo Tab Extreme s 14,5palcovým OLED displejem. Pokud však není dostupná aktuální česká nabídka, nelze jeho cenu spolehlivě porovnat s akčními cenami Samsungu.
Samsung díky cashbacku výrazně zmenšuje cenový rozdíl mezi oběma vlastními modely. Za nejzajímavější volbu ale považujeme Galaxy Tab S12+, pokud hledáte prémiový tablet pro běžné používání, multimédia, poznámky a občasnou práci. Za necelých 26 tisíc korun nabízí velmi bohatou výbavu a ušetříte oproti modelu Ultra další peníze. Jestli však často pracujete s více aplikacemi vedle sebe, kreslíte nebo chcete co největší pracovní plochu, může dávat smysl připlatit si 1 900 Kč za větší model.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík