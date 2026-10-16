Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Obyčejný šroubovák nahradí měřič vlhkosti: jestli ho nedotlačíte ani do 15 centimetrů, půda je na tom zle

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stav zeminy na záhonu poznáte nářadím, které máte doma v šuplíku, a nepotřebujete k tomu žádné čidlo ani aplikaci. Test zabere pár sekund a napoví, jestli je čas zalévat, nebo se pustit do něčeho podstatnějšího. A pak přijde ta horší zpráva: suchou a utuženou půdu zálivka sama nespraví.
Obyčejný šroubovák nahradí měřič vlhkosti: jestli ho nedotlačíte ani do 15 centimetrů, půda je na tom zle

Obyčejný šroubovák nahradí měřič vlhkosti: jestli ho nedotlačíte ani do 15 centimetrů, půda je na tom zle

Zdroj: Foto: Staff Sgt. Blake Gonzales - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:46

Reklama
Další články z Centrum Extra: Zahrada
Zelenec usychá a žloutne: za suchými špičkami bývá topení, u vyžilé rostliny pomůžou už jen dceřiné odnože
Zelenec usychá a žloutne: za suchými špičkami bývá topení, u vyžilé rostliny pomůžou už jen dceřiné odnože
Nálev ze čtyř stroužků česneku místo hnojiva na orchideje: květy ale nepřijdou dřív než za dva měsíce
Nálev ze čtyř stroužků česneku místo hnojiva na orchideje: květy ale nepřijdou dřív než za dva měsíce

Domácí výživa z česneku a vody patří k trikům, kterými se pěstitelé snaží rozhýbat orchideje, jež se tváří...

Jedna noc stačí, aby slimáci ohlodali celý záhon: od sazenic je udrží pásek mědi, kterému se vyhnou obloukem
Jedna noc stačí, aby slimáci ohlodali celý záhon: od sazenic je udrží pásek mědi, kterému se vyhnou obloukem

Ráno najdete okousané listy a lesklé stopy slizu, ale pachatele už ne. Proti plžům přitom funguje víc...

Nezabíjejte pavouky v domě, zdarma vám hubí komáry i můry: a když ho opravdu nechcete, vyneste ho ven na koštěti
Nezabíjejte pavouky v domě, zdarma vám hubí komáry i můry: a když ho opravdu nechcete, vyneste ho ven na koštěti

Pavouci žijí i v naprosto uklizené domácnosti, většinou je jen nevidíte. Než po nich sáhnete smotaným...

Zázračné tlačítko na čištění trouby nemá každý. Náhradu najdete v kuchyni, sůl zabere za půl hodiny po pečení
Zázračné tlačítko na čištění trouby nemá každý. Náhradu najdete v kuchyni, sůl zabere za půl hodiny po pečení

Na připečený tuk a spálené zbytky v troubě nepotřebujete lahev z drogerie. Stačí citron, jedlá soda, ocet,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.