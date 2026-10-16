Obyčejný šroubovák nahradí měřič vlhkosti: jestli ho nedotlačíte ani do 15 centimetrů, půda je na tom zle

Většina zahradníků řeší rostliny. Zalévá, postřikuje proti škůdcům, přihnojuje minerálními hnojivy, a když úroda stejně nestojí za nic, hledá chybu v odrůdě nebo v počasí. Přitom všechno vyrůstá ze zeminy, která má rostlinám dodat živiny, vzduch i vláhu. Když některá z těch tří věcí chybí, nejlepší postřik to nedohoní.
Co se stane, když šroubovák do záhonu jde ztěžka
Vezměte běžný šroubovák, jděte s ním na záhon a zapíchněte ho do země. Sledujte přitom jedinou věc: kolik síly musíte vynaložit, než se dostanete do hloubky 10 až 15 centimetrů. Když to jde snadno, půda má vláhu a strukturu v pořádku. Když musíte tlačit a stejně obtížně šroubovák vytahujete zpátky, je zemina příliš suchá, těžká a ubitá.
Test nedá žádné číslo v procentech, jen odpověď ano, nebo ne. Na rozhodnutí, jestli dnes zalévat, to ale stačí, a speciální měřič vlhkosti si kvůli tomu kupovat nemusíte. Mezi suchem a utužením přitom zkouška nerozliší, protože oba stavy se projeví stejným odporem. To je spíš praktické než na obtíž, obojí totiž volá po stejném řešení, a tím je práce s půdou.
Mrtvá půda neudrží vodu a úroda to pozná
Zemina bez půdního života má dva problémy zároveň. Nic v ní pořádně neroste a navíc hůř zadržuje vodu, takže zálivka, kterou v posledních letech šetříme kvůli suchu, z ní rychleji zmizí. Zaléváte víc a výsledek je menší.
Na zdravé půdě naopak vyroste silnější rostlina, která lépe snese škůdce i výkyvy počasí. Péče o zeminu je tedy zároveň nejlevnější ochrana rostlin, jakou na zahradě máte, protože se nekupuje v žádném balení.
Chlévský hnůj patří na záhon už na podzim, kompost posbíráte sami
Organická hnojiva půdě nedodají jen živiny, které si z ní rostliny vytáhnou. Zlepšují i její strukturu a přitahují užitečné mikroorganismy, tedy přesně to, co minerální hnojivo neumí. Pokud minerální hnojiva používáte, kombinujte je s organickými, jinak krmíte rostliny a na zeminu zapomenete.
Nejspolehlivější volbou zůstává dobře založený a uleželý kompost. Těžkou jílovitou půdu vylepší chlévský hnůj, který se do země zapravuje na podzim: přes zimu se rozloží a zeminu vyživí, takže na jaře už máte práci hotovou. Třetí cestou je zelené hnojení.
Kartonová lepenka na cestičkách přiláká žížaly
Druhým nečekaným pomocníkem po šroubováku je obyčejný karton. Uplatní se při zakládání nového záhonu a při mulčování cestiček mezi záhony, kde dělá tři věci současně. Plevelům zamezí přístup ke světlu, takže je potlačí bez jediného chemického přípravku, přilákají se na něj žížaly a jak se postupně rozkládá, obohacuje zeminu a brání jejímu vysoušení.
Jedna podmínka platí bez výjimky: na záhon patří jen čistá lepenka. Lesklé fólie a potahy se v zemi nerozloží a zůstanou v ní ležet.