Jedna noc stačí, aby slimáci ohlodali celý záhon: od sazenic je udrží pásek mědi, kterému se vyhnou obloukem

Šneci a slimáci se na zahradě ohlásí dřív, než je uvidíte. Na listech i na zemi zůstávají lesklé cestičky zaschlého slizu a rostliny mají okousané okraje. U malých sazenic bývá výsledek horší, po přemnožených plžích z nich často nezbude vůbec nic. Pracují v době, kdy je nikdo nekontroluje: z úkrytů vylézají večer a ožírají rostliny v noci.
Nejúčinnější obrana je zároveň ta nejotravnější
Ruční vysbírání je stále metoda s nejjistějším výsledkem. Co seberete, to vám úrodu už nesní. Má to dvě nevýhody: zabere to spoustu času a spoustě lidí je dotýkání se slimáků vyloženě nepříjemné.
Proto se vyplatí kombinovat sběr s něčím, co pracuje samo i ve chvíli, kdy jste v posteli. Takovou roli zvládne bariéra kolem záhonu i past nastražená na večer.
Co se stane, když slimáčí sliz narazí na měď
Podle odborníků vzniká při kontaktu mědi se slizem šneků a slimáků chemická reakce, která je dráždí. Dráždivá látka proniká jejich tělem a plž se měděné ploše raději vyhne obloukem, než aby po ní lezl dál.
V praxi to znamená tři možnosti, jak měď kolem rostlin uspořádat. Jednotlivým sazenicím můžete nasadit měděné límce, u vyvýšeného záhonu stačí natáhnout měděnou pásku po obvodu a na rovné ploše se dá z mědi vytvořit bariéra položená na zemi.
Na jedno je dobré se připravit předem. Měď slimáky nehubí, pouze je odrazuje, takže populace na pozemku zůstává stejně početná jako před tím. Slib, že se jich takhle zbavíte jednou provždy, je nadsazený. Reálný výsledek je ochrana konkrétního záhonu, nikam jinam ale plži nezmizí.
Pivo, kvasnice a slupka od melounu v jedné nádobě
Past se dá postavit během minuty. Do nádoby vložíte něco, co plže přitahuje vůní, a necháte ji stát přes noc. Dobře poslouží pivo nebo kvasnice, stejně tak citrusové slupky či slupka od melounu.
Podstatná je hloubka nádoby. Když je dostatečně velká, polapení plži už z ní nevylezou a vy je zlikvidujete ráno, až vstanete. V mělké misce past selže, protože se kořist v klidu vrátí zpátky na záhon.
Kde plži přečkávají den a proč jim to nemáte usnadňovat
Šneci a slimáci vyhledávají vlhko a stín, a právě proto je přes den skoro nepotkáte. Všechno, co jim takové podmínky nabízí, pro ně funguje jako ubytování zdarma přímo u jídla.
Projděte si tedy zarostlá zákoutí, hromady nepořádku, odložený stavební materiál i kompost. Čím méně úkrytů na pozemku zůstane, tím hůř se plži přes slunečný letní den schovávají a vyberou si přívětivější místo.