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Před 180 lety lékaři ukázali první operaci bez nesnesitelné bolesti. Slavný pacient ale nebyl úplně v bezvědomí

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V říjnu 1846 se v bostonské nemocnici sešli lékaři, aby sledovali zákrok, který měl změnit chirurgii. Pacient vdechl éter a operatér mohl začít bez obvyklého zápasu s jeho bolestí. Demonstrace se stala symbolem moderní anestezie. Jenže původní nemocniční záznamy ukazují, že slavný okamžik byl složitější, než vypráví učebnice.
Před 180 lety lékaři ukázali první operaci bez nesnesitelné bolesti. Slavný pacient ale nebyl úplně v bezvědomí

Před 180 lety lékaři ukázali první operaci bez nesnesitelné bolesti. Slavný pacient ale nebyl úplně v bezvědomí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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