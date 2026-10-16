Před 180 lety lékaři ukázali první operaci bez nesnesitelné bolesti. Slavný pacient ale nebyl úplně v bezvědomí

Chirurgie, v níž rozhodovala rychlost
Před polovinou 19. století nebyla operace jen bojem s nemocí nebo úrazem. Byla také zápasem s bolestí, který museli vydržet pacient i chirurg. Lékaři znali alkohol, opium a další prostředky tlumící utrpení, jenže spolehlivá metoda, která by člověka během vážnějšího zákroku bezpečně zbavila vnímání bolesti, nebyla běžně dostupná. Při amputacích se proto cenila především rychlost: každá minuta znamenala další utrpení a komplikovala přesnost práce.
Dne 16. října 1846 se v Massachusetts General Hospital v Bostonu odehrála demonstrace, která tuto situaci zásadně změnila. Zubař William Thomas Green Morton podal pacientovi Edwardu Gilbertu Abbottovi výpary éteru a chirurg John Collins Warren se pokusil ošetřit cévní útvar pod jeho dolní čelistí. Zákroku přihlíželi další lékaři, kteří měli možnost posoudit, zda podaná látka skutečně tlumí bolest při operaci.
Později dostala místnost jméno Ether Dome a datum začalo být připomínáno jako jeden z mezníků moderní medicíny. Nešlo ovšem o okamžik, kdy člověk poprvé vůbec použil éter k chirurgickému znecitlivění. Americký lékař Crawford Long jej při operaci využil už v roce 1842, výsledky ale nezveřejnil včas, aby se metoda rychle rozšířila. Boston vynikl především veřejnou demonstrací a následnou propagací techniky mezi odborníky.
Co pacient opravdu cítil
Oblíbená verze příběhu tvrdí, že Morton pacienta uspal a Warren odstranil nádor bez jediné známky bolesti. Historické údaje jsou méně přímočaré. Výzkumníci, kteří znovu prošli Abbottovy původní nemocniční záznamy, zjistili, že anestézie nebyla úplná. Pacient zpočátku na řez nereagoval, během další části zákroku se však pohnul a vykřikl. Později uvedl, že si operaci uvědomoval, ale bolest nepociťoval.
Ještě překvapivější je výsledek samotného výkonu. Warren se snažil podvázat přívod krve k vrozenému cévnímu útvaru, nikoli jednoduše odstranit nádor, jak se často uvádí. Léčba nedosáhla očekávaného výsledku a útvar měl při Abbottově propuštění z nemocnice stejnou velikost jako před zákrokem. Přelom medicíny tak nevznikl z bezchybně provedené operace, nýbrž z přesvědčivého náznaku, že chemická látka může zásadně proměnit pacientovo prožívání výkonu.
Další operace s éterem následovaly rychle. Právě jejich soubor, opakování a odborné zprávy postupně poskytly silnější důkazy o účinnosti inhalované anestezie. Historická studie z roku 2023 proto doporučuje chápat 16. říjen jako významný začátek veřejného ověřování, nikoli jako jediný dokonalý experiment, který přes noc vyřešil všechny problémy chirurgie.
Jak dokáže éter změnit vnímání bolesti
Diethylether je těkavá organická látka. Po vdechnutí přechází přes plíce do krve a dostává se do mozku, kde ovlivňuje činnost nervových buněk. Celková anestezie není obyčejný spánek: jde o farmakologicky navozený stav, při němž jsou podle použité látky a dávky utlumeny různé složky vědomí, paměti, reakce na bolest a pohybu.
V Mortonově době ještě lékaři neměli současné monitorovací přístroje, přesné dávkovací systémy ani dnešní znalosti o dýchání a krevním oběhu při anestezii. Podávání éteru proto vyžadovalo zkušenost a přinášelo významná rizika. Ani pozdější rozvoj narkózy neodstranil potřebu sledovat stav pacienta a pečlivě volit vhodný postup.
Přesto z tohoto technicky nedokonalého začátku vyrostlo něco zásadního. Chirurgové získali čas na složitější výkony, které by u bdělého pacienta byly prakticky neproveditelné. Operace se postupně mohla stát precizně plánovaným zákrokem namísto zoufalého závodu s bolestí.
Objev, o jehož prvenství se vedly spory
Morton nepracoval ve vzduchoprázdnu. O anestetických účincích některých látek se vědělo už dříve a zásluhy si nárokovalo více lékařů včetně Crawforda Longa a Horace Wellse. Po bostonské demonstraci se navíc rozhořely konflikty o uznání i možné obchodní využití objevu. Vývoj celkové anestezie byl tedy výsledkem několika souběžných pokusů, přenosu poznatků a zlepšování způsobu podávání látek.
Právě v tom je trvalé poučení slavného éterového dne. Velké medicínské změny nevznikají vždy v jediném bezchybném okamžiku. Někdy začne nová éra experimentem, který má zřetelné nedostatky, ale přesvědčí ostatní, že otázka považovaná za neřešitelnou má přece jen řešení. Moderní chirurgie stojí na tom, že se tento příslib podařilo následně bezpečněji a spolehlivěji naplnit.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Anesthesiology / PubMed Central – Ether Day Revisited: The Surgical Records of Edward Gilbert Abbott [2], University of Massachusetts Chan Medical School – History of Anesthesia [3], Missouri Medicine – From Craft to Profession: The Development of Modern Anesthesiology, Part II [4]. img ai generated