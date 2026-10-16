Křižovatka Sněhulák se opět uzavře. Letos už naposledy

Křižovatka Sněhulák se opět uzavře. Letos už naposledyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Křižovatka Sněhulák se opět uzavře. Letos už naposledyZdroj: ŘSD Liberecký kraj
Článek byl publikován 16.10.2026 10:12
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Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →