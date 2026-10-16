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Křižovatka Sněhulák se opět uzavře. Letos už naposledy

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Křižovatku zvanou Sněhulák čeká během páteční noci poslední letošní uzavírka. Důvodem je oprava mostu silnice I/35 nad křižovatkou. Ta se uzavře v pátek v 18 hodin a uzavírka potrvá do sobotní osmé hodiny ráno.
Křižovatka Sněhulák se opět uzavře. Letos už naposledy

Křižovatka Sněhulák se opět uzavře. Letos už naposledy

Zdroj: ŘSD Liberecký kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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