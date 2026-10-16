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Procházkův přemožitel nedostal šanci o titul a zuří. Pereira obvinil UFC i legendárního Cormiera z řízené kampaně

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Alex Pereira, který dvakrát porazil Jiřího Procházku, po červnové prohře s Ganem nedostal odvetu o titul těžké váhy. Viní UFC i Daniela Cormiera.
Procházkův přemožitel nedostal šanci o titul a zuří. Pereira obvinil UFC i legendárního Cormiera z řízené kampaně

Procházkův přemožitel nedostal šanci o titul a zuří. Pereira obvinil UFC i legendárního Cormiera z řízené kampaně

Zdroj: UFC
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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