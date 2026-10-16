Procházkův přemožitel nedostal šanci o titul a zuří. Pereira obvinil UFC i legendárního Cormiera z řízené kampaně

Pereira chtěl okamžitou odvetu. Místo ní dostal Sergeje Pavloviče a prosincový termín v Las Vegas. O pás těžké váhy se mezitím 14. listopadu v Madison Square Garden utká Ciryl Gane s neporaženým Joshem Hokitem. Brazilec v rozhovoru s Laertem Vianou, jehož obsah shrnul web MMA Fighting, tvrdí, že UFC veřejné mínění pro tento zápas připravilo předem prostřednictvím vlivných hlasů ze světa MMA. Jmenoval i Daniela Cormiera, dvojnásobného šampiona a člena Síně slávy. „Všechno to bylo tak nějak zmanipulované,“ řekl. V celé kauze se ovšem míchají tři různé věci: sporné údery z června, obvinění z kampaně a obyčejná logika sestavování zápasů. Každá z nich obstojí jinak.
Večer v Bílém domě, který Pereira nepřijal
Turnaj UFC Freedom 250 se 14. června 2026 konal v areálu Bílého domu a měl být historickou podívanou. Pro Pereiru skončil ve druhém kole. Gane ho podle agentury Associated Press ukončil v čase 1:27 a vzal si prozatímní titul těžké váhy.
Sporný moment přišel v posledních vteřinách. Gane poslal Pereiru k zemi a zasypal ho sérií úderů a loktů. Část z nich podle Pereiry i mnoha diváků mířila do zátylku, tedy do oblasti, kterou pravidla chrání. Rozhodčí Herb Dean zápas nepřerušil a později vysvětlil proč: pravidlo podle něj chrání hlavně zátylek a oblast krční páteře, zatímco zásahy na boční a zadní část hlavy mohou být legální.
Zajímavější je pozdější reakce šéfa UFC Dany Whitea. Ten připustil, že některé zásahy do zadní části hlavy byly „nepopiratelné“. Zároveň je ale zasadil do chaosu ukončovací akce a výsledek nijak nezpochybnil.
Tady má Pereira nejpevnější půdu pod nohama. Netvrdí nic vymyšleného, jeho námitku napůl potvrdil sám prezident organizace. Jenže uznat, že padly sporné rány, ještě neznamená, že by zápas dopadl jinak. A rozhodně to UFC nezavazuje k okamžité odvetě.
„Řízená kampaň“: tvrzení bez důkazu
Druhá rovina je mnohem výbušnější. Pereira tvrdí, že UFC nechalo zápas Gane vs. Hokit veřejnosti „naservírovat“ ještě před oficiálním oznámením. Mluví o influencerech a lidech s velkým dosahem, kteří měli fanoušky přesvědčit, že právě tohle je ten správný titulový duel. Dodal, že mu UFC rozhodnutí zdůvodnilo jakousi anketou, ze které měl tento zápas vzejít.
Tu anketu se nám nepodařilo dohledat. Neexistuje veřejný odkaz, metodika, výsledky ani informace o tom, kdo hlasoval. Známe ji výhradně z Pereirova vyprávění o tom, co mu UFC řeklo.
Cormier reagoval na svém youtubovém kanálu. „UFC mi neřeklo, abych propagoval zápas Gane vs. Hokit,“ prohlásil. Připomněl, že s Pereirou roky budoval dobrý vztah a považuje ho za kamaráda. Část napětí podle něj mohla vzniknout z jazykového nedorozumění: oba dříve debatovali, zda by Pereira po výhře nad Ganem byl „nejlepší všech dob“, nebo jen šampion. Brazilec mluví portugalsky a v angličtině se nuance mohly snadno ztratit.
White byl ještě stručnější. Obvinění označil za nepravdivé. „Nikomu neříkám, co má říkat,“ odbyl tvrzení o řízení komentátorů. Podle něj jde o běžnou dynamiku zápasnického byznysu, kdy se kolem některých zápasů prostě vytvoří poptávka.
Podle nás tu Pereira překračuje hranici mezi frustrací a obviněním. Že se komentátoři shodli na zajímavosti zápasu Gane vs. Hokit, je pozorovatelný fakt. Že to někdo koordinoval, už Pereira veřejně nedoložil.
Proč UFC sáhlo po Hokitovi
Třetí rovina je čistě sportovní a vyznívá pro UFC nejlépe. Josh Hokit má podle databáze Sherdog bilanci 10-0 a v žebříčku figuruje jako vyzyvatel číslo 4. Ve stejný červnový večer, kdy Pereira prohrál, Hokit knockoutoval zkušeného Derricka Lewise a v UFC tak měl čistou bilanci 4-0. Viditelnosti mu přidal i kontroverzní pozápasový výrok, kterého si všimla americká média.
Z pohledu těch, kdo v UFC sestavují zápasy, je to přehledná nabídka: čerstvý, neporažený a mediálně známý vyzyvatel proti muži, kterého Gane právě ukončil ve druhém kole. Okamžitá odveta by navíc nesla riziko, že by se opakovala stejná zápletka.
Pomůže i srovnání s historií. Stipe Miocic po prohře s Danielem Cormierem a ztrátě pásu čekal na odvetu víc než rok. Jak připomíná BBC, dostal ji až poté, co padl Cormierův plánovaný duel s Brockem Lesnarem, a argumentoval rekordním počtem obhajob. Pereira je na tom hůř: proti Ganeovi nebyl obhájcem titulu těžké váhy, ale vyzyvatelem o prozatímní pás. Jeho nárok na přednost je tak slabší, než by se z jeho pověsti mohlo zdát.
Turnaj UFC 334 se navíc dobře prodá i bez něj. Kromě souboje Ganea s Hokitem nabízí i druhý titulový zápas mezi Kaylou Harrisonovou a Amandou Nunesovou.
Pavlovič jako skutečná cesta k pásu
Pereirovou nejbližší zkouškou je turnaj UFC 335, který se koná 12. prosince 2026 v T-Mobile Areně v Las Vegas. Jeho zápas se Sergejem Pavlovičem je druhým nejvýznamnějším duelem večera, hned po hlavním souboji Charlese Oliveiry s Diegem Lopesem. Rus je v žebříčku těžké váhy dvojkou, Pereira trojkou.
Pro Pereiru je to past i příležitost zároveň. Pavlovič patří k nejtvrdším úderníkům divize a prohra by Brazilcovu titulovou cestu v těžké váze výrazně oddálila. Výhra nad výše postaveným soupeřem by mu naopak dala argument, který žádná anketa nepřebije. UFC zatím vítězi titulovou šanci oficiálně nezaručilo, Pereira by ale v takovém případě patřil k nejpravděpodobnějším kandidátům.
Pokud zůstanou zdraví šampion i on, dá se podle nás titulový zápas čekat nejdřív v první polovině roku 2027.
Obě noci budou pro české diváky dlouhé:
|Turnaj
|Hlavní zápas
|Místo
|Začátek hlavní karty v ČR
|UFC 334
|Gane vs. Hokit
|Madison Square Garden, New York
|neděle 15. listopadu, cca 3:00
|UFC 335
|Oliveira vs. Lopes (Pereira vs. Pavlovič jako druhý hlavní)
|T-Mobile Arena, Las Vegas
|neděle 13. prosince, cca 3:00
Letos UFC v Česku vysílaly Nova Sport 6 a Oneplay, oba galavečery tedy lze čekat tam. Konkrétní zařazení ale doporučujeme ověřit v aktuálním programu.
Co z toho plyne pro Procházku
V Česku je Pereira známý především jako muž, který dvakrát zastavil Jiřího Procházku. Poprvé 11. listopadu 2023 na UFC 295, kdy ho ve druhém kole porazil technickým knockoutem a vzal si uvolněný titul polotěžké váhy. Podruhé 29. června 2024 na UFC 303, kdy pás obhájil kopem na hlavu v čase 0:13 druhého kola.
Současný spor se Procházky týká jen nepřímo. Odehrává se v těžké váze, zatímco Čech zůstává v polotěžké. Pereirův přesun o kategorii výš ale znamená, že Brazilec už v Procházkově divizi nestojí jako bezprostřední překážka. Cestu Čecha k titulu určí jeho vlastní výsledky a situace kolem současného šampiona polotěžké váhy, nikoli to, kdo v listopadu odejde z Madison Square Garden s pásem těžké váhy.
Pereira má pravdu v tom, že v červnu nedostal čistý zápas, a jeho vztek je pochopitelný. Kampaň proti sobě ale zatím jen popisuje, nedokazuje. Nejpřesvědčivější odpověď může dát 13. prosince ve tři ráno našeho času, kdy proti Pavlovičovi vyjde do klece.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta