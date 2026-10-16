Spotify přidá audioknihy i v Česku, ale nikdo neví, kolik budou stát. Podmínky jsou na každém trhu jiné

Oznámení zaznělo na Frankfurtském knižním veletrhu a zní ambiciózně: více než 350 tisíc titulů ve 120 jazycích a potenciální dosah až 750 milionů posluchačů. Pro české uživatele z něj ale zatím vyplývá překvapivě málo konkrétních informací. Spotify samo upozorňuje, že „dostupnost, ceny a modely přístupu se liší podle trhu“.
Kolik hodin poslechu bude zahrnovat české Premium? Bude vůbec nějaký poslech v ceně, nebo si Češi budou muset přístup k audioknihám připlatit? Na tyto otázky zatím není jasná odpověď, protože Spotify české podmínky dosud nezveřejnilo. A právě v tom je hlavní problém: na trzích, kde už audioknihy fungují, se podmínky výrazně liší. Ze zahraničních modelů proto nelze spolehlivě odvodit, co čeká české předplatitele.
Patnáct hodin, dvanáct hodin, nebo žádné
Rozdíly nejlépe ukazují konkrétní čísla. Když Spotify v dubnu 2024 rozšířilo nabídku audioknih v Kanadě, Irsku a na Novém Zélandu, předplatitelům Premium nabídlo až 15 hodin poslechu měsíčně v ceně předplatného. V listopadu 2025 pak Švédsko, Dánsko, Finsko, Island a Monako získaly 12 hodin měsíčně. Další vlna rozšiřování v říjnu 2026 přináší dvanáctihodinový limit například do Itálie, Španělska, Polska nebo Brazílie. V řadě dalších zemí je naopak hlavní možností samostatný placený doplněk Audiobooks+.
Rozdíl tří hodin mezi Kanadou a Polskem může na první pohled působit zanedbatelně. V praxi ale záleží na délce poslouchaných knih. Běžná audiokniha může mít sedm až deset hodin, delší tituly však zabírají podstatně více času. Při patnáctihodinovém limitu tak můžete za měsíc stihnout dvě kratší knihy, zatímco při dvanáctihodinovém limitu vám může zbýt čas jen na jednu delší. Pokud by Spotify v Česku zvolilo model samostatného doplňku, základní Premium by navíc nemuselo zahrnovat žádné hodiny poslechu audioknih.
Do výsledné nabídky promlouvají také další podmínky:
- Studentský tarif nemusí zahrnovat hodiny poslechu audioknih. Konkrétní pravidla se liší podle trhu.
- Family a Duo plány mohou mít omezení, podle kterých jsou hodiny v ceně dostupné pouze správci účtu, nikoli všem členům předplatného.
- Další hodiny poslechu si lze na některých trzích dokoupit nad rámec měsíčního limitu. Cena i dostupnost této možnosti se ale liší podle země.
Co nabízí česká konkurence už dnes
Zatímco české podmínky Spotify zůstávají nejasné, na tuzemském trhu už fungují služby s konkrétní nabídkou a ceníkem. Audioteka nabízí Audioteka Klub, jehož cena se podle způsobu platby pohybuje kolem 199 Kč měsíčně při platbě kartou a 249 Kč přes Apple nebo Google Play. K dispozici je také zkušební období, jehož aktuální délku je vhodné ověřit přímo u služby. Podle údajů společnosti zahrnuje klubový katalog více než 2 000 titulů.
Audiobookovou nabídku má také Audible od Amazonu. Služba nabízí různé typy předplatného, jejichž ceny a výhody se liší podle trhu. Čeští zákazníci mohou využít například americkou verzi Audible.com, nemají však samostatný český obchod Audible. Dostupnost jednotlivých titulů proto může záviset na regionálních omezeních a konkrétním účtu.
Kdo chce poslouchat česky namluvené knihy už dnes, má na výběr z několika zavedených služeb včetně Audioteky. Spotify by mohlo nabídku na trhu výrazně rozšířit, ale bude záležet na tom, kolik českých audioknih zpřístupní a za jakých podmínek.
Katalog: 350 tisíc titulů, ale kolik z nich česky?
Číslo 350 tisíc titulů zní působivě, je však potřeba ho zasadit do kontextu. Spotify v dubnu 2026 uvádělo, že na 22 trzích, kde už audioknihy nabízelo, má katalog přesahující 700 tisíc titulů. Pro nové trhy nyní komunikuje nabídku více než 350 tisíc audioknih. Ani tak vysoké číslo ale samo o sobě neříká, kolik titulů bude dostupných českým uživatelům a kolik z nich bude namluveno v češtině.
Spotify navíc upozorňuje, že katalog se mezi jednotlivými zeměmi může lišit. Nabídka audioknih zahrnutých v předplatném také nemusí odpovídat všem titulům, které lze na platformě samostatně zakoupit.
Důležitá je především jazyková nabídka. V globálním oznámení Spotify výslovně zmiňuje nové katalogy ve španělštině, portugalštině, italštině a polštině. Češtinu však mezi nimi neuvádí. Audioknihy publikované prostřednictvím platformy Spotify for Authors mají být na nových trzích dostupné automaticky, což může pomoci rozšířit nabídku mezinárodních titulů. Z toho ale nelze vyvozovat, že bude hned k dispozici také rozsáhlý katalog českých audioknih.
Page Match: chytrá funkce, ale čeština chybí v seznamu
Jednou ze zajímavých funkcí Spotify pro audioknihy je Page Match, která propojuje čtení tištěné knihy s poslechem její audioknižní verze. Uživatel otevře audioknihu v aplikaci, fotoaparátem telefonu naskenuje stránku knihy a služba se pokusí najít odpovídající místo v nahrávce. Funkce se může hodit například tehdy, když chcete přejít od čtení k poslechu a později zase pokračovat v knize.
Podle oznámení Spotify z října 2026 funkce podporuje také skenování čárového kódu ISBN a zobrazení čísel stránek. Je dostupná pro iOS i Android a Spotify uvádí podporu více než 30 jazyků.
Pro české uživatele je však důležité, zda funkce dokáže spolehlivě pracovat s českými vydáními knih. Čeština totiž mezi jazyky výslovně uvedenými v oznámení nefiguruje. Podpora českého jazyka ani spolehlivé rozpoznávání českých vydání proto zatím nejsou potvrzené.
Na co čekat a na co ne
Klíčová otázka pro české uživatele nezní jen „přijdou audioknihy?“, ale především „za jakých podmínek?“. Rozdíl mezi dvanácti hodinami poslechu zahrnutými v ceně Premium a nutností platit si Audiobooks+ zvlášť je zásadní. Stejně důležité bude, zda se nabídka bude vztahovat na všechny tarify, nebo jen na některé z nich.
České Premium má různé cenové úrovně podle typu předplatného. Pokud by Spotify zavedlo samostatný doplněk za další desítky či stovky korun měsíčně, mohlo by se jeho cenové zvýhodnění oproti službám zaměřeným na audioknihy výrazně zmenšit. Rozhodovat bude také velikost českého katalogu a možnost poslouchat tituly v češtině.
Kdo chce české audioknihy poslouchat už nyní, může využít zavedené služby, které mají konkrétní nabídku i ceny. Stávající předplatitelé Spotify Premium naopak mohou počkat na zveřejnění českých podmínek. Zatím není důvod měnit tarif jen kvůli očekávanému rozšíření audioknih. Nejdůležitější bude sledovat, zda Spotify nabídne českým uživatelům poslech v ceně předplatného, kolik hodin případně zahrne a jak rozsáhlý bude katalog v češtině.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík