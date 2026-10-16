Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Škvor vs. Narkun. Český ranař má jednu velkou výhodu, ale statistiky odhalují i nebezpečnou slabinu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Daniel Škvor se 17. října na OKTAGONu 95 utká s bývalým šampionem KSW Tomaszem Narkunem. Polák ukončil patnáct soupeřů na submisi, což je proti českému kickboxerovi zvlášť nebezpečná zbraň.
Škvor vs. Narkun. Český ranař má jednu velkou výhodu, ale statistiky odhalují i nebezpečnou slabinu

Škvor vs. Narkun. Český ranař má jednu velkou výhodu, ale statistiky odhalují i nebezpečnou slabinu

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:51

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Škvor by se Muradovovi postavil. Kvůli titulu by šlo přátelství stranou
Škvor by se Muradovovi postavil. Kvůli titulu by šlo přátelství stranou
OKTAGON 95: Humburger nezvládl vážení. Kincl pohrozil zrušením zápasu
OKTAGON 95: Humburger nezvládl vážení. Kincl pohrozil zrušením zápasu

Hlavní zápas sobotního Oktagonu 95 se ocitl v ohrožení. Dominik Humburger měl při vážení problémy se...

Adesanya po čtyřech porážkách chystá návrat. V Saúdské Arábii má čelit nebezpečnému Magomedovovi
Adesanya po čtyřech porážkách chystá návrat. V Saúdské Arábii má čelit nebezpečnému Magomedovovi

Israel Adesanya prohrál čtyři zápasy za sebou a od dubna 2023 nevyhrál. Podle nových informací se má 5....

Kincl se opřel do Procházky. V kleci podle něj ignoroval pokyny trenérů
Kincl se opřel do Procházky. V kleci podle něj ignoroval pokyny trenérů

Patrik Kincl upozornil na problém, který podle něj Jiřího Procházku provázel v předchozích zápasech. Bývalý...

Po turnaji RFA na hradě se řeší box v galerii. Politici protestují
Po turnaji RFA na hradě se řeší box v galerii. Politici protestují

Bratislavský klub Lokša Boxing lákal na prosincový galavečer Gentlemen’s Fight Night přímo v národní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.