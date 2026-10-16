Škvor vs. Narkun. Český ranař má jednu velkou výhodu, ale statistiky odhalují i nebezpečnou slabinu

Dubnový zápas Narkuna s Alexandrem Poppeckem ukázal, jak lze zkušeného Poláka porazit. Němec dokázal udržet souboj převážně v postoji, využíval low kicky a ve třetím kole soupeře poslal k zemi. Nakonec vyhrál jednomyslným rozhodnutím. Podle názoru redakce MMAmag.cz může Daniel Škvor zvolit podobnou taktiku. Má totiž kvalitnější postoj než Narkun, ale nesmí podcenit jeho schopnosti na zemi.
Škvor má výhodu v postoji
Sedmatřicetiletý Škvor přichází do zápasu s bilancí 11 výher a čtyř porážek. Šest vítězství získal na KO či TKO, další tři na submisi. Zkušenosti z prestižní kickboxerské organizace Glory mu dávají technický základ, který by se proti Narkunovi mohl výrazně projevit. Český bojovník navíc před poslední porážkou s Willem Fleurym a následně po ní ukázal, že dokáže soupeře ukončovat různými způsoby.
V posledních čtyřech zápasech zvítězil před limitem. Postupně porazil Antonia Zovaka, Marca Doussise, Lucase Alsinu a Patricka Vespazianiho. Posledního jmenovaného přitom ukončil gilotinou v těžké váze. Škvor tak není odkázaný pouze na údery a kopy. Za jeho největší přednost však redakce stále považuje schopnost kombinovat údery s kopy a zasahovat soupeře z bezpečnější vzdálenosti.
Narkun má nebezpečnou zbraň
Tomasz Narkun má bilanci 21-7 a patří mezi nejúspěšnější polské polotěžké váhy posledních let. Bývalý šestinásobný šampion KSW dokázal dvakrát porazit také slavného Mameda Khalidova. Z jeho jednadvaceti vítězství jich patnáct skončilo submisí. To představuje více než 71 procent všech výher.
Při porovnání zápasových statistik však redakce narazila na údaj, který Škvorovi příliš nenahrává. Jak ukazuje zápasová bilance na Sherdogu, český bojovník prohrál tři ze svých čtyř zápasů na submisi. Will Fleury ho v dubnu 2024 ukončil škrcením arm triangle, Dan Vinni o rok dříve uspěl na heel hook. Narkun naopak během profesionální kariéry ještě nikdy neprohrál na submisi.
Z těchto čísel ovšem nelze automaticky vyvozovat, že Polák dokáže Škvora snadno dostat na zem. Podle údajů zveřejněných organizací OKTAGON český zápasník ubránil 26 z 36 pokusů o takedown. Úspěšnost jeho obrany tak přesahuje 72 procent. Narkun navíc v dubnovém utkání s Poppeckem nedokázal prosadit svůj grappling a většinu zápasu strávil v postoji.
Tip redakce: Škvor na TKO
Za mírného favorita považujeme Daniela Škvora. Rozhodujícím faktorem by měla být jeho převaha v postoji a schopnost bránit strhy. Pokud bude dobře pracovat nohama, udržovat vzdálenost a vyhne se zbytečnému klinči u pletiva, může Narkuna postupně rozebírat údery a low kicky. Polák v posledním zápase ukázal, že se dokáže z těžkých úderů vzpamatovat, současně však měl problémy s aktivnějším soupeřem.
Určitou neznámou zůstává Škvorův zdravotní stav. V červenci musel kvůli natrženému úponu prsního svalu odstoupit z titulové odvety s Willem Fleurym. Do zápasu s Narkunem se vrací po několikaměsíční přestávce. Pokud by jej zranění omezovalo při úderech nebo v obraně proti strhům, mohl by se náš odhad výrazně změnit.
Tip redakce MMAmag.cz: Daniel Škvor zvítězí na TKO ve druhém kole. Očekáváme, že český bojovník bude v prvním kole opatrnější, postupně si najde vzdálenost a začne Narkuna zasahovat tvrdšími kombinacemi. Největší šanci Poláka vidíme v úspěšném strhu a následné submisi. Pokud se mu však nepodaří dostat zápas na zem, měl by Škvor v Karlových Varech zvítězit.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek