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Kaufland to prodává za 267 Kč, Apple to uměl před 20 lety. Microsoft se chlubí magnetickým kabelem v notebooku za 170 tisíc

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Na Kaufland.cz seženete magnetický USB‑C adaptér za pár stokorun. Apple totéž řešil už v lednu 2006. Microsoft z toho přesto dělá prémiovou funkci.
Magnetický kabel USB-C

Magnetický kabel USB-C

Zdroj: Kaufland
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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