Kaufland to prodává za 267 Kč, Apple to uměl před 20 lety. Microsoft se chlubí magnetickým kabelem v notebooku za 170 tisíc

Dne 7. října 2026 Microsoft údajně představil Surface Laptop Ultra, patnáctipalcový notebook, jehož nejvyšší konfigurace se u českých prodejců prodává za 161 390 Kč. Jednou z hlavních novinek má být takzvaný Magnetic Connect: magnetický nabíjecí kabel, který se při zatažení odpojí, místo aby strhl notebook ze stolu.
Microsoft tuto technologii označuje za „první integrované magnetické USB‑C nabíjení v notebooku na světě“. Samotný princip magnetického konektoru, který při tahu povolí, však rozhodně nový není. Apple jej komerčně představil už 10. ledna 2006 pod názvem MagSafe u prvního MacBooku Pro. A kdo nechce za notebook utrácet desítky či stovky tisíc korun, může na marketplace Kaufland.cz najít externí magnetický USB‑C adaptér od prodejce INFshop za cenu kolem dvou stovek. Tři produkty, podobný princip, ale výrazně odlišná cena. Co za tento rozdíl skutečně dostanete?
MagSafe slaví dvacet let, Microsoft teprve začíná
Když Steve Jobs v lednu 2006 představil první MacBook Pro, jednou z novinek, která vzbudila pozornost, byl právě MagSafe. Magnetický napájecí konektor se při zatažení za kabel snadno uvolnil, takže se snížilo riziko, že někdo strhne notebook ze stolu. Šlo o jednoduché a elegantní řešení, které však bylo proprietární. Původní MagSafe sloužil pouze k napájení, nikoli k přenosu dat nebo obrazu. Apple jej později u notebooků nahradil rozhraním USB‑C a následně se k magnetickému nabíjení vrátil v novější podobě. Základní princip tak zůstává známý už dvě desetiletí.
Microsoft nyní tvrdí, že tento koncept posouvá dál. Magnetic Connect u modelu Surface Laptop Ultra nemá být samostatným napájecím portem, ale magnetickým řešením integrovaným do univerzálního rozhraní USB‑C. Podle oficiální specifikace má příslušný port podporovat nabíjení výkonem až 140 W, přenos dat rychlostí až 40 Gb/s a výstup DisplayPort 2.1 s podporou až tří 4K monitorů při 60 Hz.
Právě integrace do univerzálního rozhraní představuje hlavní rozdíl oproti původnímu MagSafe. Nejde o samotný magnet, ale o snahu spojit jeho praktické výhody s konektorem, který zvládá také přenos dat a obrazu.
Adaptér za dvě stovky versus port za statisíce
Na marketplace Kaufland.cz nabízí prodejce INFshop 24pinový magnetický USB‑C adaptér. Jde o malý mezikus, který se zasune do portu USB‑C a ke kterému se kabel připojuje pomocí magnetu. Cena se podle původního zjištění pohybovala kolem 205 Kč s použitím slevového poukazu a přibližně 267 Kč bez něj.
Prodejce uvádí podporu přenosu dat rychlostí až 40 Gb/s, rozlišení 8K při 60 Hz a nabíjecího výkonu až 240 W. Tyto parametry je ale potřeba brát s rezervou: na stránce je uvedeno, že souhrn specifikací byl „generován umělou inteligencí na základě údajů o produktu“. Nezávislé laboratorní ověření uvedených hodnot se nepodařilo dohledat. Před nákupem je proto vhodné ověřit kompatibilitu adaptéru s konkrétním zařízením a kabelem.
Praktický rozdíl mezi oběma řešeními je následující:
- Adaptér INFshop je dodatečné příslušenství, které zasunete do běžného portu USB‑C. Z portu vyčnívá a jeho skutečné schopnosti závisí na kvalitě zpracování, použitých součástkách a kompatibilitě s připojeným zařízením.
- Magnetic Connect má být integrovanou součástí notebooku Surface Laptop Ultra, navrženou přímo výrobcem. Microsoft u své firemní specifikace uvádí tento komponent také mezi servisovatelnými náhradními díly. Jde tedy o součást konstrukce zařízení, nikoli pouze o externí doplněk.
Obě řešení mají podobný cíl: omezit riziko, že zakopnutí o napájecí kabel skončí pádem notebooku. Rozdíl je především v integraci, konstrukci a míře záruky za deklarované parametry.
Co vlastně kupujete za 170 tisíc
Magnetický konektor samozřejmě není hlavním důvodem vysoké ceny notebooku Surface Laptop Ultra. Tu by měla ospravedlňovat především celková hardwarová výbava. Podle uvedených specifikací má nabídnout:
- 15″ displej PixelSense Ultra s rozlišením 3 270 × 2 180 pixelů a obnovovací frekvencí až 120 Hz
- Platformu NVIDIA RTX Spark s až 128 GB unifikované paměti
- SSD s kapacitou od 512 GB do 2 TB
- Tři porty USB‑C/USB4, HDMI 2.1b, USB‑A 3.1, čtečku SD karet a 3,5mm konektor pro sluchátka
- Wi‑Fi 7 a výdrž baterie až 15 hodin při přehrávání videa
- 140W USB‑C napájecí adaptér a kabel Magnetic Connect v balení
Tyto údaje je však před nákupem potřeba ověřit v oficiálních specifikacích konkrétní konfigurace. Zejména označení platformy, typ grafického řešení a kapacita paměti mohou mít zásadní vliv na to, pro jakou práci je notebook vhodný.
Podle uvedených nabídek se Surface Laptop Ultra v Česku prodává především prostřednictvím specializovaných prodejců. Základní konfiguraci s 24 GB paměti a 512GB SSD nabízí reseller Printago za 73 390 Kč včetně DPH. Nejvyšší sestava se 128 GB paměti a 1TB úložištěm má u stejného prodejce stát 161 390 Kč. EO.cz uvádí konfiguraci s 32 GB paměti a 1TB SSD za 96 015 Kč, dostupnost je však pouze na dotaz. Jde tedy o nabídky konkrétních prodejců, nikoli nutně o běžně dostupné zboží skladem.
Inovace, nebo marketing starého nápadu?
Microsoft pečlivě volí formulaci svého tvrzení. Neříká, že vynalezl magnetické odpojování kabelu, ale že jako první integroval magnetické nabíjení USB‑C přímo do notebooku. Klíčové je zde slovo „integrované“. Externí adaptéry, jako je ten od INFshopu, představují dodatečné příslušenství, zatímco původní MagSafe od Applu používal samostatný proprietární napájecí konektor.
Microsoft se podle svého popisu snaží spojit výhody magnetického připojení s univerzálním portem, který zvládá také přenos dat a obrazu. Pokud řešení skutečně funguje podle deklarovaných parametrů, jde o praktické konstrukční vylepšení.
Je to důvod kupovat notebook za více než sto tisíc korun? Samo o sobě rozhodně ne. Magnetic Connect může být příjemným bonusem pro někoho, kdo si takto drahý stroj pořizuje kvůli náročné práci s grafikou, videem, 3D nebo vývojem. Pokud vám jde pouze o magnetické odpojování kabelu, může podobnou základní funkci nabídnout i externí adaptér za několik stovek korun. U něj je však nutné počítat s možnými omezeními kompatibility, přenosových rychlostí a nabíjení.
Dvacet let starý princip, levné externí příslušenství a drahý notebook s integrovaným řešením ukazují, že skutečná hodnota podobné novinky nespočívá v samotném magnetu. Rozhoduje především to, jak dobře je technologie navržená, jak spolehlivě funguje a zda přináší praktický užitek v každodenním používání.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda