Najděte zase svůj klid: YouTube ukrývá v nastavení funkci, která zastaví nekonečné scrollování krátkých videí

Funkce se jmenuje Limit pro feed videí Shorts a najdete ji v několika úrovních nastavení mobilní aplikace YouTube. Není přímo v přehrávači Shorts ani na hlavní obrazovce, takže ji lze snadno přehlédnout. Její nejpřísnější varianta umožňuje nastavit limit na nula minut, čímž se feed Shorts prakticky zablokuje. Nejde sice o úplné odstranění všech krátkých videí z YouTube, ale o způsob, jak omezit nekonečné procházení jednoho videa za druhým a uvolnit si prostor pro běžná dlouhá videa.
Kde přesně funkci najdete a jak ji zapnout
Postup v mobilní aplikaci YouTube v češtině vypadá takto:
- Otevřete aplikaci YouTube v telefonu.
- Klepněte na kartu Vy.
- Otevřete Nastavení.
- Přejděte do sekce Organizace času.
- Vyberte Limit pro feed videí Shorts.
- Nastavte limit na 0 minut.
Pokud se Shorts z hlavní obrazovky neztratí okamžitě, zkuste obnovit feed nebo aplikaci úplně zavřít a znovu otevřít. Podobný postup doporučil také server Engadget. Funkce je určena pro mobilní aplikaci na Androidu i iOS. Přesné názvy položek se mohou podle verze aplikace mírně lišit. Další informace najdete v oficiální české nápovědě Googlu.
Nula versus běžný limit: zásadní rozdíl
YouTube nabízí také běžné časové limity, například 15 nebo 30 minut. Ty slouží především jako připomínka, že už jste sledováním krátkých videí strávili určitou dobu. Po vypršení limitu se zobrazí upozornění, které lze zavřít a pokračovat ve sledování. Jde tedy spíše o mírné upozornění než o skutečnou překážku.
Nastavení na nula minut funguje jinak. Cílem je zablokovat samotný feed Shorts, takže už nemůžete jednoduše pokračovat v nekonečném procházení dalších krátkých videí. Podle dubnové zprávy serveru 9to5Google se tato možnost začala v polovině dubna 2026 rozšiřovat mezi běžné uživatele.
Je však důležité rozlišovat mezi zablokováním feedu a úplným odstraněním Shorts z platformy. Jednotlivá krátká videa se vám mohou stále zobrazovat například ve výsledcích vyhledávání, v odběrech nebo po otevření přímého odkazu. Omezení se zaměřuje především na nekonečný feed, který automaticky nabízí další a další videa.
Proč YouTube funkci nepropaguje
Krátká videa Shorts jsou pro YouTube důležitou součástí platformy. V lednu 2026 vedení společnosti uvádělo, že tento formát dosahuje v průměru 200 miliard zhlédnutí denně. Zároveň roste zájem o nástroje, které uživatelům pomáhají lépe kontrolovat čas strávený u obrazovky. Pro YouTube tak vzniká určitý rozpor: chce, aby lidé Shorts sledovali, ale současně jim nabízí možnost jejich sledování omezit.
Společnost veřejně nevysvětlila, proč není nastavení nulového limitu výrazněji propagováno. Lze však předpokládat, že se snaží vyvážit atraktivitu krátkých videí s rostoucím důrazem na digitální rovnováhu a zdravější návyky při používání technologií.
Na rizika spojená s nadměrným sledováním krátkých videí upozorňují také výzkumné práce. Studie prezentovaná v roce 2025 na konferenci ICWSM se zabývala problematickými vzorci používání platforem s krátkými videi, mezi které patří dlouhé sledování bez přestávky nebo používání telefonu pozdě v noci. Samotná existence těchto vzorců však neznamená, že každý uživatel krátkých videí má problém s jejich nadměrným sledováním.
Zajímavé je, že krátká videa lze na YouTube sledovat také na televizoru. Způsob ovládání a výběru dalšího videa se ale může lišit od mobilní aplikace. Nulový limit popisovaný v tomto článku je určen pro mobilní aplikaci a nelze předpokládat, že stejnou možnost najdete také na webu nebo v aplikaci pro chytré televizory.
U dětí je limit tvrdší, u dospělých je to na vás
U dozorovaných účtů dospívajících nabízí YouTube rodičům další možnosti kontroly. Prostřednictvím nástrojů pro rodičovský dohled mohou nastavovat limity pro sledování Shorts. Po vyčerpání povoleného času se další sledování omezí podle nastavených pravidel. Dostupnost konkrétních možností závisí na typu účtu a aktuální verzi rodičovských nástrojů.
Podobné nástroje mají i další platformy. TikTok nabízí denní limity používání, připomínky přestávek a upozornění na čas před spaním. Instagram zase poskytuje nástroje pro správu času a rodičovský dohled nad účty dospívajících. Jednotlivé funkce se ale liší a nelze tvrdit, že všechny platformy po dosažení limitu automaticky úplně zablokují přístup k aplikaci.
YouTube volí užší přístup: omezuje konkrétně feed Shorts, nikoli celou aplikaci. Dlouhá videa, livestreamy nebo podcasty tak můžete sledovat dál. To je zároveň výhoda i nevýhoda tohoto řešení. Pokud vás rozptylují především krátká videa, může vám nastavení pomoci. Pokud ale místo Shorts začnete trávit více času u jiného obsahu, celkový čas strávený na YouTube se nemusí výrazně snížit.
Nulový limit pro Shorts feed není univerzálním řešením digitálních návyků, ale představuje praktický nástroj pro každého, kdo chce omezit nekonečné procházení krátkých videí. Stačí několik klepnutí v nastavení a mobilní aplikace vám přestane nabízet Shorts v podobě nekonečného feedu. Jednotlivá krátká videa však mohou na YouTube zůstat dostupná i nadále.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman