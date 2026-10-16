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Najděte zase svůj klid: YouTube ukrývá v nastavení funkci, která zastaví nekonečné scrollování krátkých videí

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Mobilní aplikace YouTube obsahuje v nastavení málo známou položku, která dokáže zastavit nekonečný feed krátkých videí. Stačí nastavit limit na 0 minut.
Černý telefon, YouTube Shorts, video

Černý telefon, YouTube Shorts, video

Zdroj: Marco Verch / ccnull.de
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:59

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