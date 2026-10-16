Ulice: Matěj se vrátil a přiznal problémy s Anežkou

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Matěj se s odjezdem do Drážďan, který proběhl v červnu, ztratil divákům seriálu Ulice z očí. Jenže problémy, kterým aktuálně musí jeho otec čelit, jej přiměly se vrátit, zjistit podrobnosti a být mu oporou. Nakonec ale ve slabé chvilce přizná, že to rozhodně nebyl jediný důvod a stojí za jeho nečekaným návratem ještě něco jiného, co jej trápí. Nečekaný návrat
Žofka sedí s Matějem v Coolně a řeší jeho tátu. Matěj netuší, co s ním bude a doufá, že mu ohledně toho řekne něco víc on sám nebo Marek. Ten za chvíli dorazí do práce celý udýchaný, protože nic nestíhá a jen střídá školu s prací. Žofka mu hned vyčte, že se neumí ani ozvat a pak se omluví, že musí domů – má videohovor s dalšími studenty ohledně společné práce.
Večer se Michal, Žofka, Adéla a Matěj znovu zastaví v Coolně za Markem, který je ještě v práci. Michala pak zajímá, jak se Matějovi s Anežkou v Drážďanech daří a jestli si užívají svobodu. „Jó, super. Fakt super, no. Drážďany jsou super,“ snaží se Matěj usmívat. „Řekni ještě jedno super a možná ti začnu věřit,“ rýpne si do bratra Marek.
Super, prostě super
„Ne, opravdu, Německo je prostě super,“ ujišťuje všechny Matěj a rychle to zamluví tím, jestli někdo nechce jít s ním ven na cigaretu. Adéla se nabídne, že půjde, což Žofku překvapí a hned se ptá, odkdy kouří. „Tak občas si zakouřím, vadí to snad?“ Podle Žofky samozřejmě že nevadí. „Jenom aby ti to snad nerozhodilo ty tvoje čakry,“ odpoví jí. Podle Adély se nemusí bát, ba právě naopak.
Nesladili jsme se
„Spolubydlení, to je velkej krok. Jak to zvládáš?“ chce vědět Adéla. „Jak to říct… Mám takovej pocit, že jsme ještě nesladili úplně životní tempo,“ svěří se Matěj opatrně a když vidí, že Adéla nereaguje, ještě dodá: „Anežka je skvělá, motivovaná a jede… A já za ní tak vlaju. Pomaleji.“
„Svým tempem,“ uklidňuje jej Adéla, ale Matěj si myslí, že je to tempo šneka a není to nic, co by nečekal už po nezdařeném prvním pokusu maturity. „Ale snažíme se, oba dva,“ ozve se najednou do ticha a dodá ještě, že moc. Adélu zajímá, jestli kvůli tomu teď přijel, aby si od všeho odpočinul. „Částečně. Ještě jsem přijel za tátou,“ přizná. Táta mu totiž i když on sám nějaké brigády má, pořád přispívá na nájem. „Což mi v současný situaci přijde takový blbý.“
Adéla se netají tím, že už něco zaslechla a ihned mu nabízí, že kdyby cokoliv potřeboval, ať se neváhá ozvat.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).