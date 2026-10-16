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Kincl, nebo Humburger. Redakce tipuje vítěze hlavního zápasu OKTAGONu 95

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Patrik Kincl v posledním zápase rozhodl na zemi, Dominik Humburger má devět výher po KO nebo TKO. V Karlových Varech podle nás rozhodne, zda Kincl dokáže pravidelně přerušovat soupeřův tlak a dostávat zápas pod svou kontrolu.
Kincl, nebo Humburger. Redakce tipuje vítěze hlavního zápasu OKTAGONu 95

Kincl, nebo Humburger. Redakce tipuje vítěze hlavního zápasu OKTAGONu 95

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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