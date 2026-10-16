Kincl, nebo Humburger. Redakce tipuje vítěze hlavního zápasu OKTAGONu 95

Hlavní zápas sobotního turnaje OKTAGON 95 nabídne střet dvou nejvýše postavených českých bojovníků střední váhy. Patrik Kincl je v žebříčku druhý, Dominik Humburger třetí. Vítěz se výrazně přiblíží titulové šanci. Redakce MMAmag.cz porovnala jejich poslední výsledky, způsob boje i přednosti, které mohou o výsledku rozhodnout. Náš favorit existuje, ale rozhodně nečekáme jednoznačný zápas.
Kincl má více možností
Patrik Kincl může Humburgera porazit v postoji i na zemi, jenže dlouhé výměny úderů by podle našeho názoru vyhovovaly spíše jeho soupeři. Bývalý šampion potřebuje měnit vzdálenost, využívat kopy na nohy a nedovolit Humburgerovi, aby se dostal do tempa. Důležitá bude také práce u pletiva, odkud může Kincl přecházet do strhů a následné kontroly na zemi.
Jeho poslední vystoupení proti Hojatu Khajevandovi ukázalo, jak účinný takový postup může být. Kincl nejprve získával body přesnými calf kicky a údery, ve druhém kole potom soupeře dostal na zem a ukončil ho škrcením arm triangle. Jak potvrzuje oficiální rozbor zápasu organizace OKTAGON, k vítězství mu stačily dvě minuty a osm sekund druhého kola.
Proti Humburgerovi však bude mít složitější úkol. Liberecký bojovník je fyzicky silný, dokáže se dostávat ze spodních pozic a nebezpečný zůstává i po náročných výměnách. Podle názoru redakce proto nebude rozhodující samotný počet úspěšných strhů, ale především to, co Kincl dokáže na zemi udělat. Pokud soupeře pokaždé pouze krátce podrží a Humburger znovu vstane, může při opakovaných pokusech ztrácet síly.
Humburger umí trestat chyby
Dominik Humburger má profesionální bilanci 12-3 a jeho největší předností zůstává tvrdý postoj. Při ověřování výsledků v databázi Sherdog jsme zjistili, že devět z dvanácti vítězství získal knockoutem nebo technickým knockoutem. To představuje 75 procent jeho výher. Ani jednu ze tří porážek navíc neutrpěl před limitem.
Humburger měří podle oficiálního profilu OKTAGONu 188 centimetrů, tedy o osm více než Kincl. Výškovou převahu může využívat při kontrole vzdálenosti a práci přední rukou. Pokud si dokáže držet zkušenějšího soupeře před sebou, má dostatečně tvrdé údery na to, aby ho donutil změnit taktiku. Kincl navíc nemůže bezhlavě nastupovat do strhů. Špatně načasovaný pokus by Humburgerovi nabídl prostor k tvrdému zásahu.
Důležitým vodítkem je Humburgerova porážka s Kerimem Engizekem v semifinále Tipsport Gamechangeru. Engizek ho opakovaně dostával na zem, český bojovník však dokázal vstávat a ve třetím kole byl v postoji nebezpečnější. Nakonec prohrál těsně 29-28 u všech tří rozhodčích. Z našeho pohledu tento zápas ukázal dvě věci. Humburgera lze opakovaně strhávat, zároveň ale není snadné ho na zemi udržet.
Za pozornost stojí také jeho dubnové vítězství nad Zebaztianem Kadestamem. Humburger tentokrát nespoléhal pouze na tvrdé přestřelky. Ve druhém kole soupeře poslal k zemi, získal výrazný bodový náskok a závěrečné dějství si zkušeně pohlídal. Ukázal tedy, že dokáže vyhrát i disciplinovaným výkonem bez nutnosti soupeře ukončit.
Tip redakce: Kincl na body
Redakce MMAmag.cz mírně favorizuje Patrika Kincla. Náš tip je vítězství na body, pravděpodobně v poměru 29-28. Rozhodující výhodu vidíme v jeho komplexnosti a schopnosti měnit taktiku během zápasu. Nemusí být lepším boxerem než Humburger, aby získal dvě kola. Může kombinovat kopy na nohy, údery, klinč a strhy, čímž mladšího soupeře donutí neustále reagovat na různé situace.
Zároveň nepředpokládáme, že by Kincl dokázal Humburgera snadno ukončit na zemi. Ten zatím v profesionální kariéře neprohrál ani na submisi, ani po úderech. Kincl proto podle našeho odhadu bude potřebovat především trpělivost. Pokud si v úvodních dvou kolech vypracuje bodový náskok a dokáže omezit počet tvrdých výměn, má velmi dobrou šanci dovést zápas k vítězství.
Humburgerova cesta k úspěchu je odlišná. Potřebuje ubránit většinu pokusů o strh, rychle vstávat a nutit Kincla k náročným přechodům mezi postojem a wrestlingem. Čím více energie bývalý šampion při těchto pokusech spotřebuje, tím větší prostor dostane Humburger pro svůj box. Pokud se zápas odehraje převážně v postoji, náš tip se může velmi rychle obrátit.
Konečný verdikt redakce: Patrik Kincl na body. Nečekáme však, že by měl zápas po celou dobu pod kontrolou. Humburger má dostatečnou sílu, odolnost i kondici na to, aby favorita potrápil. Kinclovi věříme především proto, že má více způsobů, jak získávat jednotlivá kola. Humburger naproti tomu potřebuje udržet zápas hlavně tam, kde je nejsilnější.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková