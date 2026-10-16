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Citrusy z celého světa zaplnily skleníky v Brně. Některé si odnesete domů

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Citroníky, pomerančovníky, mandarinky i exotické křížence mohou obdivovat návštěvníci výstavy ve sklenících Masarykovy univerzity v Brně. Pěstitelé představují citrusy z Karibiku, Severní Ameriky i dalších koutů světa. Některé rostliny si mohou zájemci také koupit a zkusit pěstovat doma.
Citrusy z celého světa zaplnily skleníky v Brně. Některé si odnesete domů

Citrusy z celého světa zaplnily skleníky v Brně. Některé si odnesete domů

Zdroj: Viktorie Beránková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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